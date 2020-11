"Young Sheldon", Alex de la Iglesia y "El Cid"

* Young Sheldon vuelve a Warner Channel. La cuarta temporada de la precuela de The Big Bang Theory arribará a la señal el próximo lunes a las 21.30. La serie cuenta con la narración de Jim Parsons –quien interpretó al personaje en la sitcom- y está protagonizada por Iain Armitage. En estos episodios el genio más famoso de la TV se acerca a la pubertad y a la universidad.



* El Cid se estrenará por Amazon Prime Video el próximo 18 de diciembre. Jaime Lorente (La casa de papel) encarna al españolísimo personaje incluso antes de que existiera la madre patria como tal. Aventuras, amor, intriga, traición y luchas hacia el siglo IX entre cristianos, moros y judíos. Game of Thrones se cruza con el poema obligatorio de la secundaria. Consta de cinco episodios.

* HBO confirmó el desembarco de 30 monedas para comienzos del 2021. La serie de terror y misterio fue creada, escrita y dirigida por Álex de La Iglesia. Su protagonista es un exorcista, boxeador y exconvicto (Eduard Fernández) ubicado por la Iglesia en un pueblo remoto de España. El mismo lugar donde está escondida parte del dinero por el que Judas traicionó a Jesús. El Día de la Bestia volvió con cambio en monedas.

El personaje

Travis de On Becoming a God in Central Florida (Alexander Skarsgård). Partidario enceguecido de un método de autoayuda que promete convertirse en John Wayne, Jesús de Nazareth y -para la dama- en Dolly Parton. Claro que para lograrlo hay que comprar y revender los productos que la propia empresa proporciona. No llega a ganador sino al estómago de un cocodrilo que se lo devora en un pantano. Los peligros de la estafa piramidal.