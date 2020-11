"El propio alegato de Etchevehere lo incrimina"

Los catorce días en que Dolores Etchevehere y los integrantes del Proyecto Artigas convivieron en la Estancia Casa Nueva en Entre Ríos y estuvieron en el ojo de medios periodísticos, jinetes, tractores y sus propios hermanos comandando un piquete en la ruta, sirvieron para visibilizar el modus operandi de una de las familias más poderosas de la provincia. Y para que se activen causas que dormían hace años en los cajones de los Tribunales de Paraná.

Al día siguiente de que la jueza ordenó el desalojo de Dolores de uno de los campos en disputa con su familia, el juez de transición de Entre Ríos Carlos Ríos reactivó, tras siete años de impunidad, una denuncia realizada por Dolores por estafa y vaciamiento de El Diario. Esta semana comenzaron las indagatorias: el martes fue el turno de Luis Miguel Etchevehere, que declaró por tres horas y media, y el jueves de los otros dos hermanos (Juan Diego y Sebastián), que se limitaron a escuchar la imputación. A los tres se les dio libertad en el estado procesal, porque no hay peligro de fuga ni entorpecimiento de la causa.

Lisandro Mobiglia, uno de los abogados del equipo de Dolores, al que le toca estar en la "trinchera" por vivir en Paraná (fue quien estuvo en la audiencia que finalizó en el desalojo, y también quien junto a Patricio Cozzi presencia los alegatos de los acusados por la causa de El Diario) cuenta que el día de la declaración de Luis Miguel, entre las siete de la mañana y las siete de la tarde solo consumió un café con leche y tres vasos de agua, porque era operativamente imposible comer: "estábamos en un estado que no nos iba a pasar ni un maní".

- ¿Qué sensación te dejó Luis Miguel Etchevehere luego de las cuatro horas en los Tribunales de Paraná?

- Luis Miguel Etchevehere es un ególatra, un cínico que no diferencia hechos lícitos e ilícitos. El mayor cinismo está en que no tiene conciencia del delito. Quiere justificar cuestiones prácticas desconociendo la ilicitud de lo que hace. Una prueba es esta cuestión grosera de constituir una empresa de cero sin capital social ni antecedentes para la construcción, a los fines de capitalizarlo con los inmuebles de la empresa que quieren saquear: no lo hicieron ni con testaferros, nada. Es grotesco.

- ¿Y pensás que su declaración fue positiva o negativa para la causa?

- Nosotros esperábamos que utilice la estrategia de no declarar, como lo hicieron luego sus otros dos hermanos en la citación por la misma causa al jueves siguiente. Era lo lógico como defensa. Pensamos que iba a hacer una lectura, esa era la de manual. Para hablar, tenía que estar muy bien preparado pero no, entró en un entrevero. Es un tipo que no está acostumbrado a ser cuestionado, pero en ningún momento se dio cuenta que estaba ante un fiscal y personas querellantes que lo acusábamos de un delito. De hecho, no hubo necesidad de punzarlo mucho: nosotros fuimos con una lista de quince preguntas pero ni necesitamos hacerlas porque se autoincriminó con toda la alegación que hizo él.

En diálogo con Página 12, Mobiglia prefiere no hacer referencia a las declaraciones que hicieron los indagados por un compromiso asumido con el juez. Sin embargo, se filtraron algunos testimonios del otro abogado de la causa, que afirmó que, por el primer hecho que se le imputa, la estafa por la obtención de un crédito por 500.000 dólares destinado a la producción a tasa subsidiada por parte de Las Margaritas S.A. que se lo terminan repartiendo entre los socios, "Luis Miguel Etchevehere reconoció que no pudieron producir porque había sequía y se lo repartieron en una especie de mutuo entre los socios, excepto Dolores Etchevehere”.

Lo mismo por el segundo hecho que es el vaciamiento de El Diario, "Etchevehere reconoció que capitalizaron con bienes propios la empresa Construcciones del Paraná (empresa fantasma constituida únicamente para traspasar los bienes de El Diario), para que pudiera comprar a SAER –o sea El Diario- una cantidad de bienes inmuebles; es decir que ellos mismos compraron sus bienes con esta triangulación de empresas”, agregó. Y una nota de color: LME dijo que estaba deprimido por los despidos de El Diario, ya que sus dos hermanos también fueron despedidos de su propia empresa, aunque omitió decir que adquirieron una nueva con todos los inmuebles de aquella vaciada.

La causa y las causas

Los varones Etchevehere tienen varios expedientes abiertos en la justicia vinculados unos con otros. Se los puede dividir en tres grandes grupos que son los delitos penales, los de violencia de género (moral, económica y demás) y la sucesoria. "La violencia de genero trasvasa todos los expedientes de todos los fueros desde el día uno del fallecimiento del padre. Fue una decisión sistemática de ir excluyendo a Dolores del directorio de las empresas", explica Mobiglia.

La causa que tomó protagonismo estas semanas tiene dos aristas: la primera por la toma de un crédito a tasa subsidiada del 8 por ciento al Banco Itaú para producción de soja y no utilizada para tal fin, sino que distribuida entre los socios. Luego, sacan un crédito en el Banco Nación a tasa subsidiada que la defensa alega que el banco no se los otorgó, hecho que está siendo investigado.

El segundo hecho es la maniobra de vaciamiento de El Diario, transfiriendo el mayor capital de la empresa (los bienes inmuebles) a una sociedad exclusivamente constituida para tal fin, Construcciones del Paraná.

Por este segundo hecho, además de los varones Etchevehere y los empresarios Walter y Viviana Grenon (dueños del 66 por ciento de las acciones de Sociedad Anónima Entre Ríos, porque Ivar y Arturo Etchevehere, hermanos de Luis Félix y tío de los imputados, le habían vendido su porción accionaria), el fiscal decidió llamar a indagatoria a Luis Guevara y Germán Buffa, la "tercera gestión", que adquirió la parte de Grenón como administradores de la empresa. "Sobre muchísimos bienes no hay duda que fue durante la gestión de Grenón. Respecto a la tercera gestión, que fue en 2013, hay una hipótesis muy fuerte de que quisieron seguir vaciando más inmuebles de SAER: sacaron un crédito de tres millones de pesos con una garantía de un inmueble de dos millones de dólares en una entidad mutual que cobra intereses más caros que cualquier banco. No lo pagaron y cuando la misma entidad mutual quiso ejecutar y poner a su nombre el inmueble el juez del concurso lo paró.

- ¿Cómo sigue la causa?

- El martes declara Grenon, después Buffa y Guevara. Quedaría pendiente la de Leonor, que seguramente se va a abstener. El juez le va a dar a todos seguramente la libertad y no lo vamos a cuestionar, pero mientras tanto se va a seguir produciendo y nosotros agregaremos mucha prueba. Luego se procesa e imputa el delito, y se define el estado procesal. La figura de la causa es una estafa aunque obviamente puede que haya conexitud con otros delitos como evasión fiscal, lavado de activos y negocios incompatibles con la función pública; pero nosotros lo acotamos a este objeto para que no sea muy largo. Las penas pueden ir de 6 meses a 6 años de prisión, y estamos en condiciones de pedir que se les aplique la mayor pena posible, pero no me quiero adelantar

- ¿Si se confirma el vaciamiento, qué pasa con los 80 trabajadores despedidos de El Diario?

- Si los procesan y los imputan y condenan todos estos actos serían nulos por ende la sociedad seria capitalizada con los bienes inmuebles y luego de la liquidación de este concurso, que estimo va a terminar en quiebra, esos inmuebles saldrían a respaldar la acreencia del fisco y trabajadores.