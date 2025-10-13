Un adolescente de 17 años fue detenido en las últimas horas por el crimen de Melody, la chica de 14 años que fue asesinada este fin de semana en una fiesta clandestina en Quilmes.

El hecho ocurrió este domingo en una vivienda ubicada en en Villa La Iapi, en la localidad bonaerense de Bernal Oeste, partido de Quilmes. Allí, según distintas publicaciones en redes sociales, se organizaban con frecuencia fiestas o “juntadas” en las que se cobraraba una entrada de $500, además de la venta de bebidas.

Este domingo, la fiesta terminó en una batalla campal entre varios adolescentes. En ese enfrentamiento se escucharon disparos y, en medio del caos, Melody fue alcanzada por un proyectil en la cabeza.

Los testigos relataron que la situación se descontroló en pocos minutos y que hubo corridas, gritos y violencia generalizada.

Este lunes, tras el avance de la investigación, se logró la captura de un adolescente de de 17 años. En tanto que se busca a otro sospechoso, de 18, quien se encuentra prófugo. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 local.



