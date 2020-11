La detección en las aguas del virus de la covid 19, como sistema de alerta

La doctora en ingeniería con orientación en biotecnología Verónica Rajal, de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), presentó ayer ante autoridades de la provincia los resultados del proyecto de “Determinación de SARS-CoV-2 en aguas superficiales y residuales de Salta - Evaluación Cuantitativa del Riesgo Microbiológico”.



El ministro de Salud, Juan José Esteban, el presidente del COE, Francisco Aguilar y el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas, participaron de la presentación.

En julio comenzó el levantamiento de muestras de aguas superficiales en los ríos La Caldera y Mojotoro, mientras que en las aguas cloacales se realizó en Salvador Mazza y en 13 puntos diferentes de la Capital en los ríos Wierna, Vaqueros y Arenales.

Se detectó la presencia del SARS-Cov2, el virus que produce la covid-19, desde mediados de agosto hasta la fecha. "Cuando nosotros encontramos el pico en las aguas residuales, coincidió con el pico informado por la app SaltaCovid. Hay correlación entre las aguas residuales y el registro epidemiológico, y algunas veces nos anticipamos a los picos que se registraron, por lo que pensamos que puede ser una herramienta de mucha utilidad para la determinación de la concentración viral de los puntos calientes y para poder estimar la cantidad de asintomáticos que hay", informó Rajal.

Aguilar destacó la importancia de la herramienta porque puede ser una medida que sirva para alertar al sistema sanitario provincial para la diagramación y el establecimiento de políticas específicas y sectorizadas.

El ministro Esteban señaló que va a solicitar a Aguas del Norte las autorizaciones pertinentes para que el estudio se pueda replicar en el interior provincial.

Sobre la posibilidad de contagios en las personas que se bañan en las aguas donde se detectó el SARS-Cov2, Rajal explicó que "la detección se hace en tiempo real con PCR, que es también el método que se utiliza para el diagnóstico clínico, lo cual no nos permite saber si el virus está en un estado infectivo, por lo que no estamos en condiciones de decir si representa un riesgo para la población que entre en contacto con esas aguas". Sin embargo, en otras declaraciones afirmó que no existe evidencia alguna en el mundo de que el virus se contagie a través del agua.

En la explicación ante los funcionarios, Rajal resaltó que "en el caso de las aguas residuales, el virus que se excreta a través de la materia fecal puede ser infectivo, pero al mismo tiempo cuando ese afluente se junta con el agua del lavado de manos, de la higiene personal, del lavado de la cocina, que tienen muchos detergentes y reactivos, estos agentes químicos disuelven la envoltura de los virus dejándolos inactivos, entonces a la fecha ningún grupo de investigación pudo aislar virus infectivos en aguas residuales".

La investigación es realizada por especialistas del Conicet tras ser elegida en una convocatoria nacional de Propuestas para la Mitigación y Control de los efectos de la pandemia. El estudio se realizará cada jueves hasta fin de año, en varios puntos de la red de cloacas de Salta Capital.

Las muestras son analizadas en el laboratorio de agua y suelos del Instituto de Investigaciones para la Industria Química (Iniqui), dependiente del Conicet, en la UNSa.

La importancia de esta investigación radica en que se ha detectado en otros países la presencia SARS-CoV-2 en líquidos cloacales, ya que el virus puede ser eliminado en las heces de pacientes sintomáticos y asintomáticos de coronavirus. De allí el interés por determinar cuál es la carga viral en las aguas.

89 casos nuevos

Luego de los 12 contagios que se informaron el lunes, ayer la cantidad de infectados con la covid-19 volvió a subir a la cifra de 89. El Ministerio de Salud detalló que con esta cantidad de casos suman 20.655 confirmados en total en la provincia, de los cuales ya se han recuperado 18.100, lo que representa el 88 por ciento.

Hay 97 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 42 con asistencia respiratoria mecánica. Las personas fallecidas hasta el momento suman 964. Se volvió a aclarar en el parte de ayer que “el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores. Se trabaja para normalizar la información”.

En el departamento Capital se detectaron 51 positivos nuevos para acumular 10.061. En sus alrededores le siguieron en números Rosario de Lerma, con 4 casos para sumar 846, y Chicoana y La Viña totalizaron 293 y 212 contagiados tras presentar dos casos nuevos en cada departamento.

En la zona sur, solo Anta sumó y alcanzó los 522 casos tras presentar 4 nuevos.

En la zona norte se vio un salto significativo en el departamento Santa Victoria, que presentó 10 casos ayer para totalizar un acumulado de 39, le siguió Iruya con 5 casos para acumular 87. Orán, con 5 positivos ya cuenta con 2.469. San Martín, con 2 nuevos detectados, llegó a 2.032 contagiados, y Rivadavia, con 1 suma 215.

En la zona de los Valles Calchaquíes y la Puna, solo Cafayate presentó 3 casos y acumló 357 contagios.