Retorno a clases

La Cámara de Diputados provincial aprobó nuestra iniciativa para que el Ministerio de Educación arbitre los medios pertinentes para que se establezcan, con debida anticipación, todas las medidas tendientes para garantizar, mediante los protocolos correspondientes, el retorno a la modalidad presencial en todos los niveles para el ciclo lectivo 2021, con el claro objetivo de otorgar continuidad pedagógica y revinculación aúlica a toda la población educativa.

Sin excusas y con la debida previsibilidad debemos garantizar que no se produzca un episodio de catástrofe educativa en todo el territorio de nuestra provincia. Las clases deben ser presenciales, todo este proceso vivido ha evidenciado una situación de enorme desigualdad, que los chicos no vayan a la escuela por un tiempo tan prolongado, en particular los más vulnerables, es una catástrofe

El proyecto fue consensuado en el marco del trabajo parlamentario de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Provincia y resume pautas a considerar para una convivencia de la presencialidad aúlica con la covid-19: Contemplar un sistema de escolaridad que combine clases presenciales y virtuales sólo en aquellos casos que tengan acceso permanente; atender prioritariamente a la población estudiantil que no ha podido acceder a las propuestas de educación a distancia durante el A.S.P.O por no contar con conectividad a internet, dispositivos tecnológicos y demás condiciones necesarias y considerar especialmente a los estudiantes con mayores dificultades para sostener sus trayectorias educativas.

El mismo proyecto también incorpora la necesidad de evaluar acciones aplicables a los grupos de estudiantes que asisten a los últimos niveles educativos, a fin de articular el paso al nivel siguiente superior en mejores condiciones. También posibilitar la realización de actos de fin de ciclo de forma presencial en espacios abiertos y con grupos reducidos, contemplando los protocolos y medidas sanitarias previstas para cada caso. Otro punto tiene que ver con organizar el modo de socialización en los espacios de recreos y comedores escolares tomando los recaudos sanitarios pertinentes. Y por último, generar espacios de diálogo y reflexión intraescolar para ofrecer a los estudiantes contención, apoyo emocional y la posibilidad de compartir la experiencia vivida, producto del impacto que tendrá esta pandemia en sus vidas.

Comenzar a pensar con la debida anticipación el calendario escolar 2021 no tendrá que ser un reclamo legislativo, ya debería estar siendo considerado en el ámbito respectivo y no debería tampoco de necesitar sugerencias algunas. Pero en vista del contexto y la pasividad del gobierno provincial para abordar ciertos temas, nos permitimos plantear esta iniciativa legislativa como consecuencia del relevamiento de voces de los distintos actores involucrados en el ámbito educativo, sobre todo de las familias.

Gabriel Real

Diputado Provincial del PDP