Lucía Cámpora: “El ambientalismo de Larreta es superficial y de cotillón”

La legisladora porteña del Frente de Todos, Lucía Cámpora, sostuvo que el proyecto de venta de 19 hectáreas del predio de Costa Salguero del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es inconstitucional y está “flojo de papeles”. La concesión del predio vence el año que viene y el gobierno de la Ciudad busca su privatización definitiva. En la última sesión del año pasado, la legislatura porteña aprobó el proyecto de venta del predio y ahora busca aprobar la rezonificación.

En la previa de la audiencia pública que comenzará este viernes con 7.044 inscriptos por la rezonificación de Costa Salguero, Cámpora dialogó con Página/12 sobre los riesgos ambientales y urbanos que implica la venta de terrenos públicos, y defendió el proyecto de ley presentado por el bloque del Frente de Todos para realizar un "gran parque público" que vuelva a vincular a la ciudad con su río.

-¿Cuáles son las normas que inclumple el gobierno de Larreta con el proyecto de rezonificación de la Costanera Norte?

-En principio el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad y el Plan Urbano Ambiental, ley marco a la que debe ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas, dice claramente que el acceso a la costanera es público y que debe ser accesible para todos y todas. Un proyecto de privatización de la Costanera es inconstitucional porque atenta a la normativa de la Ciudad. Pero además tiene que ver con el modelo y proyecto de ciudad que queremos los porteños. Nosotros creemos que en la Costanera, lejos de haber un barrio de lujo para que solamente puedan disfrutar del río quienes tienen un alto poder adquisitivo, tiene que haber gran parque público para todos y todas.

-¿Cuáles son las irregularidades que encontraron en el proyecto de la venta del predio de la Costanera Norte aprobado en diciembre del 2019?

-A finales del año pasado, en la última sesión de la Legislatura, apareció por la ventana un proyecto para autorizar la venta de las tierras de Costa Salguero que, como sabemos, está pronto a vencerse su concesión. Hay una discusión que ahora un fallo de la justicia trae a la luz que tiene que ver con si las tierras de Costa Salguero son bienes del Estado de dominio privado o dominio público. Los bienes del Estado de dominio público se pueden vender con una ley de la legislatura de doble lectura y 40 votos. En cambio, los bienes del Estado de dominio privado se venden con una ley de una sola lectura. Acá hubo una trampa del oficialismo al decir que las tierras eran bienes del Estado de dominio privado, cuya única fuente es una funcionaria de la escribanía de la ciudad. No hay ningún antecedente ni documento que les dé la razón. El gobierno de Larreta necesitaba apurarse para poder sacar la ley de venta del predio en una sola lectura porque este año ya no iban a contar con las mayorías necesarias para poder aprobarlo. Esta maniobra sale a la luz luego de un fallo de segunda instancia de la justicia que concede una cautelar a un amparo presentado por la diputada Gabriela Cerruti y donde dicen que efectivamente esta ley está floja de papeles y ordena que no se avance en la venta de Costa Salguero hasta que no se clarifique esta situación. En este sentido, la Justicia nos dio la razón y puso la lupa sobre esa votación tan oscura. Así son las maniobras del oficialismo porteño. Nosotros creemos que ahí hay un punto fuerte para intentar dar vuelta este proyecto de venta de la Costanera, al igual que todo lo que estamos organizando e impulsando en torno a este segundo proyecto, que es el la rezonificación.

-¿Cuántas hectáreas de dominio público se vendieron en la ciudad durante las gestiones del Pro y de Cambiemos?

-Entre las gestiones de Mauricio Macri y Larreta se privatizaron 460 hectáreas. Cuando hablo de privatización cuento tanto ventas como las concesiones. Las ventas estrictamente son aproximadamente 150 hectáreas. No hay un registro claro de cuáles son las tierras de dominio público cuáles de dominio privado. De hecho, nosotros lo hemos solicitado con pedidos de informes y nos han respondido con listados sumamente irregulares e informales. Así que esto es un tema muy complejo y por eso estamos en esta situación que el gobierno no puede ni siquiera acreditar que el predio de Costa Salguero sea un bien de dominio privado como ellos sostienen, no consta en ningún lado.

-Sin embargo los temas ambientales son un eje de la campaña y de la gestión del gobierno de la Ciudad…

-Totalmente, yo creo que el gobierno de la Ciudad utiliza una especie de ambientalismo superficial y de cotillón que no es nada más que superficie y cáscara. Si uno rasca un poco este eslogan de "Ciudad Verde" se encuentra con que sucede todo lo contrario. En los gobiernos de Larreta se ha invadido de cemento toda la ciudad. De hecho tenemos menos metros cuadrados de espacio verde por habitante que lo que recomienda la propia Organización Mundial de la Salud y es una de las capitales latinoamericanas con menos espacios verdes por habitante. En el marco de la pandemia, el cuidado del ambiente cobró mucha relevancia porque dimensiona lo importante de tener un espacio al aire libre. Pero esto es solo un tema. Cuando uno habla del ambiente en la ciudad tiene que pensar también en la recolección de residuos y con caminar hacia un sistema de economía circular y de reciclaje verdaderamente ambiental sumando a las cooperativas a las que Larreta deja sistemáticamente de lado que son claramente actores importantes para avanzar en una ciudad ambientalmente más justa. Y si hablamos de justicia ambiental, también tenemos que hablar de lo que sucede, por ejemplo, en los barrios populares como la villa 21-24, que es el sector de la población que más padece la contaminación del Riachuelo.

-¿Qué expectativas tienen con la audiencia pública que se desarrollará desde este viernes?

-Estamos contentos porque estamos teniendo una convocatoria masiva para expresar una oposición a este proyecto de privatización de nuestra costanera. Hay más de 7 mil inscriptos y cada uno puede hacer uso de la palabra por un máximo de 5 minutos por lo que ya sabemos que se va a tratar de una audiencia de varios días. Así que la verdad es que es una expresión verdaderamente multitudinaria.

-¿Hubo problemas con la inscripción?

-La página estuvo caída algunos días. Entendemos que están desbordados con esta situación porque realmente la interacción es masiva. Nos llamó la atención que para participar estaban pidiendo primero el formulario de inscripción y la fotocopia del DNI cuando en realidad por ley el único requisito para la inscripción es el formulario. Además, cuando se discutió la virtualidad de las audiencias públicas nosotros no estuvimos de acuerdo porque hay muchos vecinos que quieren participar pero tienen problemas con la conexión. Por eso nosotros planteamos que aún en virtualidad debería haber alguna alternativa para aquellos que no pueden conectarse. Pero bueno, estamos siguiendo este tema con mucha atención y esperamos que no haya irregularidades el día de la audiencia.

-¿Crees que con esta participación tan masiva se puede revertir el resultado de la votación?

-Sí, absolutamente. Primero porque es un combo entre la inscripción masiva a la audiencia más las manifestaciones permanentes de la ciudadanía con bicicleteadas, caravanas, manifestaciones de organizaciones ambientales y visibilización en las redes sociales. Hay realmente una reacción importante en torno al rechazo hacia este proyecto. Que una audiencia pública tenga más de tres mil inscriptos sin duda tiene que llevar a los legisladores del oficialismo a rever su posición. Tanto a los del PRO como a sus socios permanentes, como el bloque de UCR Evolución, que responde a Martín Lousteau, y el bloque de los socialistas, que responde Roy Cortina, dos espacios que hicieron campaña hablando de los espacios verdes y del ambientalismo.

-¿Qué propone el Frente de Todos para el predio de la Costanera Norte?

-Como bloque hemos presentado un proyecto de ley para crear en estas tierras un gran parque verde con flora y fauna nativa, con espacio para actividades culturales y deportivas. Creemos que además eso es precisamente lo que están reclamando los porteños y porteñas. La verdad es que estamos ante una oportunidad histórica para que la ciudad cambie la relación que tiene con el río. Es una locura que la Ciudad de Buenos Aires le dé la espalda al río, que no tenga espacios e instalaciones como tienen muchísimas otras ciudades como Rosario, Montevideo, Paraná. Así que el planteo tiene que ver con esta idea de una ciudad y de una costanera para todos y todas.