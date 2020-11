La herida autoinfligida del rugby argentino

Una tormenta autogenerada. Una herida autoinfligida. Todo proyectaba prosperidad después del primer triunfo argentino sobre los All Blacks, pero de un día para el otro el rugby argentino se ve envuelto en una crisis profunda y con tintes históricos en la que la figura central de Los Pumas es desgastada por el repudio general de una sociedad. El "no-homenaje" a Diego Armando Maradona tras su muerte y los tuits racistas de algunos de sus integrantes bastaron para echar por tierra un trabajo de largos años en los que la Unión Argentina de Rugby (UAR) buscó afianzar el vínculo de su principal seleccionado con las masas. No existieron factores externos, todo el daño se generó desde adentro.

"Sabemos que el homenaje que elegimos para hacerle a Diego causó dolor y decepción. Esa nunca fue nuestra intención (...) Pedimos disculpas, en especial a la familia si se sintió ofendida", expresó el capitán de Los Pumas en un video institucional difundido en las primeras horas del último lunes. Pablo Matera, acompañado por todo el plantel argentino, buscó de esta manera cerrar el debate alrededor del "no-homenaje" que uno de los principales seleccionados nacionales le realizó a Diego Armando Maradona el último sábado, cuando una simple cinta adhesiva negra buscó ser el brazalete que enlutara al equipo ante la pérdida del máximo emblema del deporte nacional. El rival de turno, Nueva Zelanda, dio muestras de la dimensión del momento histórico cuando le dedicó su legendario haka a Maradona. Fue entonces cuando Los Pumas quedaron en evidencia y un tsunami de críticas arrasó con ellos a lo largo del fin de semana.

"Los Pumas se quedaron cortos en el homenaje a Maradona”, comentó hasta el propio Hugo Porta, leyenda del equipo nacional. "Me dolió ver solo una cinta en el brazo. Seguramente el rugby argentino repensará y hará lo que tenga que hacer", agregó en diálogo con el programa radial Buenos Vecinos. Era más fácil anotar el try que fallarlo, pero Los Pumas no sólo fallaron. También le dieron vida a una bomba de tiempo que estuvo lejos de desactivarse con el pedido de disculpas públicas. Poco después salieron a la luz tuits discriminatorios publicados por el propio capitán Matera y otros dos jugadores, Guido Petti y Santiago Socino. Posteos con tintes racistas realizados entre 2011 y 2012. Nuevamente el tsunami. Otra vez la viralización de un repudio social cuando parecía volver la calma.



La lectura macro del escenario permite ver una crisis nunca antes registrada en el rugby nacional. Ahora Los Pumas quedaron estrechamente vinculados desde un lado negativo a un momento de extrema sensibilidad social. “Es así: El daño se lo hicieron ellos mismos”, comenta un periodista de renombre ante la consulta.

“Además de tirar para atrás el esfuerzo de muchos años de poner al rugby en un lugar un poco más adelantado, con estos tuits lo que están logrando es afianzar un poco estos preconceptos sociales. Resulta difícil cambiar la imagen”, le dice a Página/12 el periodista Federico Yañez. Es que las etiquetas de clases o rótulos no tardan en aparecer cuando los posteos repudiados a nivel social tienen frases como: "El odio a los bolivianos, paraguayos, etc, nace de esa mucama a la que una vez se le cayó un pelo en tu comida". "Con esos tuits alimentan la idea de que no les importa el otro, que son elitistas y racistas", analiza una periodista de un importante medio nacional.



Desplome de la imagen positiva. Disparada de la imagen negativa. El vaso puede mirarse de distintas maneras, pero está lejos de verse lleno. Los que más conocen el deporte e incluso llevan décadas cubriendo Mundiales y eventos de trascendencia, tienen una lectura certera: “Con esto retrocedieron muchos casilleros y no creo que la puedan levantar”.

Ganar terreno perdido en un campo intangible como el afecto de la gente es complejo. De por sí, los fenómenos sociales son complejos. “En los últimos años tomaron actitudes interesantes, aunque sea protocolares: llevaron organismos de Derechos Humanos a la UAR. El rugby es la disciplina con más deportistas desaparecidos e hicieron un saludo el 24 de marzo, cosa que nunca se había hecho. También tomaron el toro por las astas después del crimen de (Fernando) Báez Sosa”, comenta Yañez sobre esa suerte de acercamiento popular que intentaban realizar las instituciones. Un trabajo fino que también realizaban los clubes de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA)

“Hay graves falencias que salen desde la UAR misma. Falta de conducción y de comunicación. Y hay un tema clasista que llevará años desterrar”, analiza un importante periodista consultado. Es que son horas en las que también se evalúan las responsabilidades institucionales e individuales. Hay quienes creen que “con todo esto se retrocede y habrá consecuencias”.

El primer día de diciembre no empezó de la mejor manera en la concentración argentina en Sydney, donde Los Pumas trabajan de cara a una nueva fecha de un Rugby Championship devenido en Tri Nations ante la ausencia de Sudáfrica. Con Australia en la mira (sábado a las 05.45), el video de las disculpas públicas parecía aplacar una tormenta pasajera, pero la viralización de los tuits de algunos jugadores terminó por desbloquear un nuevo nivel de conflicto institucional.

Mientras el capitán de Los Pumas eliminaba su perfil de Twitter, las capturas continuaban circulando por las redes sociales y WhatsApp. “Es válido el pedido de disculpas, si bien no anula lo que hicieron. Y sobre los tuits, no deja de ser algo que pensaban estos pibes cuando tenían entre 15 y 20 años. Refleja lo que piensan, aunque obviamente uno puede cambiar de mentalidad con el pasar de los años”, analiza Yañez, quien trabaja en el programa radial La Inmensa Minoría. “Hay responsabilidad de la UAR por no monitorear, capacitar y, en su defecto, por no instarlos a que borren los tuits y modifiquen la conducta, porque no dejan de ser jugadores que representen a la Unión. Ahí es doble el problema”, completa.

"Era un año en el que el rugby necesitaba recomponer su imagen por cómo empezó con el crimen a Fernando Báez Sosa. En el rugby dice que los demás los estigmatizan, cuando en realidad todo el tiempo el deporte se está parando en la vereda de enfrente", analiza la periodista consultada. Tras el rotundo éxito ante Nueva Zelanda, la crisis del rugby que inició por la ausencia de homenajes significativos a Maradona se profundiza con posturas discriminatorias que contradicen esos valores que son bandera del deporte. Una tormenta autogenerada. Una herida autoinfligida. Un try que era más fácil marcarlo que fallarlo.