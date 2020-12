Soledad Acuña designó a dedo a docentes militantes del Pro 

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, quien hace poco acusó de "usar el aula como espacio de militancia" a los docentes porteños, designó, sin acto público ni orden de mérito, a más de 25 personas para cargos docentes interinos en programas socio educativos que dependen de la Dirección de Escuela Abierta. Si bien la lista confeccionada la semana pasada aún no es pública, los sindicatos docentes tuvieron acceso a la misma y denunciaron que se designan militantes del Pro, amigos y familiares como Nicolás Cascallares Vidal, el hermano de la exgobernadora María Eugenia Vidal. "Designar como interinos a militantes por fuera del listado de orden de mérito docente demuestra, una vez más, el desprecio que tiene el Gobierno de la Ciudad hacia la comunidad educativa", dijo a Página/12 el Secretario General adjunto de UTE, Eduardo López.



Sobre las designaciones, desde el gremio denuncian que "son personas que no están en los listados, que no están trabajando en los programas y que son militantes del Pro, amigos, o familiares de ellos, como es el caso del hermano de María Eugenia Vidal". "También hay gente de extrema confianza del Director General de Educación, Fabián Capponi, y gente muy cercana al Director General de Escuela Abierta, Christian Foltrán", puntualizó Ariel Sánchez, secretario de Socio Educativo de UTE. Capponi es quien protagonizó un escandaloso video bailando en plena pandemia sin barbijo en el Ministerio de Educación, y también quien instrumentó la intervención a la cooperadora de la escuela Alvarez Thomas, decisión repudiada por la comunidad educativa.



"En febrero tuvimos el último acto público presencial para la designación de docentes, vino la pandemia y el Gobierno de la Ciudad implementó actos públicos virtuales para todas las áreas", contó a este diario Sánchez. Agregó que "hoy todas las áreas tienen actos públicos virtuales, menos la de Socio Educativo. Cuando les preguntábamos a los funcionarios por qué no había actos públicos para la designación de docentes de estas áreas, siempre tenían una excusa diferente". "Llegamos a noviembre y desde el ministerio nos dijeron que ya no habría actos públicos. Les explicamos que había más de cien cargos para cubrir, que los compañeros necesitaban trabajar, y no respondieron. Ahora nos enteramos de que los designaron a dedo", denunció Sánchez.



Desde el gobierno de la Ciudad aseguraron a Página/12 que "el Ministerio, a través de la subsecretaría de Carrera docente, desarrolló una plataforma de designación de docentes para garantizar la continuidad pedagógica de los alumnos", y que "se priorizaron las áreas de los niveles obligatorios, por eso el área de programas Socio Educativos se encuentra en cronograma para su incorporación a la plataforma".

El problema es que, en lugar de desarrollar la plataforma correspondiente, la cartera que conduce Acuña decidió designar personas que no estaban en ningún tipo de lista legal. "Para poder brindarles más posibilidades de trabajo a los docentes en el área Socio Educativa, se designó a diversos aspirantes para la cobertura de 25 cargos, a través de un mecanismo previsto por el estatuto del docente --artículo 66 inc. L - Ordenanza 40.593--. Dicho artículo prevé la designación de docentes a propuesta de las direcciones escolares o direcciones de área", expresaron desde la cartera porteña.

Para Sánchez, no se trata de un argumento válido: "Para la designación de un cargo siempre se debe realizar un acto público y respetarse el orden de mérito y el puntaje. El artículo 66 inc. L del Estatuto estipula lo que se debe hacer si queda un cargo vacante luego de realizar un acto público", puntualiza. "Pero acá nunca hubo acto público, usan ese artículo como excusa para designar a más de 25 amigos que ocuparán cerca de 400 horas cátedra", evalúa, y saca cuentas: "A $1812 la hora cátedra, serían en total unos $725.000 por mes".

El área Socio Educativa se encuentra incorporada en el sistema educativo formal hace diez años en el marco de la Ley 3623/2010. Dentro de ella hay 32 programas, con talleres de teatro, ajedrez, informática, programas de alfabetización. Algunos de esos programas dependen de la Dirección de Escuela Abierta, en la que Acuña designó los docentes a dedo.



Eduardo López vincula estas designaciones con "un accionar sistemático de ataque a los docentes porteños por parte del Gobierno de la Ciudad". "Quisieron cerrar los profesorados y no pudieron, quisieron cerrar las secundarias nocturnas y tampoco, inventaron las 'burbujas de revinculación' y son un estrepitoso fracaso porque las familias eligieron no participar y seguir educándose con sus maestros y profesores a quienes sí les tienen confianza. Intentaron también con la agresión verbal. Y finalmente, como no pueden doblegarnos, hacen este nuevo intento que es poner a dedo militantes del Pro en lugar de docentes por listado y orden de mérito", concluye.



Informe: Melisa Molina.