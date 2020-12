Problemas de equidad, no de presión tributaria

La titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, informó que ingresaron a la moratoria 660 mil planes para regularizar deudas por 390 mil millones de pesos, de las cuales más del 70 por ciento son pymes. Además, anticipó que trabajan en una reforma tributaria que podría incluir cambios en la situación impositiva en la economía digital. Según pudo saber este diario, podría llegar a ser una adaptación del impuesto a los gigantes digitales que impulsa la Unión Europea.

Las definiciones fueron realizadas durante la segunda jornada de la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA). La economista fue entrevistada por Carlos Abeledo, quien preside el departamento de política tributaria de la UIA. La primera pregunta tuvo que ver con la prórroga de la moratoria que realizó la AFIP ante los pedidos de las cámaras empresarias para tener mayor plazo para inscribirse. Marcó del Pont informó que el 20 por ciento de toda la deuda corresponde a la industria. Del total, el 72 por ciento corresponde a pymes y el 28 por ciento a las grandes compañías.

“Al fisco argentino le implicó un esfuerzo fiscal de 133 mil millones de pesos. Creemos que va a ser un alivio para que el sector productivo encare la consolidación del proceso de recuperación”, afirmó Marcó del Pont. Otro dato que informó tiene que ver con el cierre del ATP 7: en diciembre el Estado pagará a los empleados del sector privado sueldos por 230 mil millones de pesos para las empresas en situación crítica.

Pese a lo que se esperaba, Abeledo, contador de Techint, no le consultó nada acerca del aporte extraordinario a las grandes fortunas, proyecto al cual la UIA busca introducirle diversos cambios. El tema no parece haber tensado el diálogo. Antes de su exposición, Marcó del Pont charló durante casi media hora con el titular de la UIA, Miguel Acevedo, y el presidente de la conferencia de este año, Daniel Funes de Rioja. Según pudo saber este diario, no se espera que la Cámara de Senadores le realice alguna modificación, por lo que se convertiría en ley tal como llegó desde Diputados, lo que significa que lo pagarán 12 mil personas con fortunas mayores a los 200 millones de pesos.

Reforma tributaria

La reforma tributaria será uno de los próximos proyectos que la AFIP abordará en el 2021. Marcó del Pont opinó que los problemas de la producción “no tienen que ver tanto con la presión tributaria” sino que resaltó otros factores. “Hay que ver la experiencia internacional para ver que los procesos de industrialización están asociados a otras variables como los precios relativos, la preservación del mercado interno, el desarrollo tecnológico y el crédito”, anticipó.

“A mi gestión le interesa la equidad y abordar discusiones a nivel internacional que tienen que ver con la equidad en el marco de la OCDE en cuanto a cómo se trata la economía digital, cuál es la situación distinta de las empresas con residencia permanente en las fronteras de la Argentina vis a vis con los que venden servicios de manera remota en nuestro mercado”, detalló la economista.

“Es una discusión interesante que hay que dar necesariamente hacia adelante”, agregó. Tras varios meses de negociación con Estados Unidos, la última semana Francia confirmó que aplicará un impuesto a las multinacionales del sector digital, como Google, Facebook, Amazon o Apple. Según pudo saber ese diario, no será la misma discusión de la Unión Europea, pero podrían adoptarse y adaptarse distintas ideas.

Otra de las iniciativas anticipadas por Marcó del Pont, y reclamada por contadores es la que tiene que ver con el monotributo. “Se transformó en un mecanismo de subdeclaración, es necesario generar condiciones para que el famoso puente al régimen general no sea tan gravoso para los contribuyentes”, afirmó. En el corto plazo, el Congreso tratará en extraordinarias dos proyectos relacionados con la AFIP: la promoción de los instrumentos de ahorro en pesos y la desgravación de inversiones en construcción.

En otro panel también participó Roberto Arias, secretario de Políticas Tributarias del Ministerio de Economía, quien anticipó los lineamientos que tendrá la próxima reforma tributaria. Buscará “recuperar” la progresividad”, “no castigar” la producción, simplificar el sistema federal y establecer incentivos. Afirmó que “bajarle los sueldos a los políticos no resuelve el problema”, y dijo que el consenso debe pasar por recuperar la sostenibilidad fiscal. “No podemos seguir con un déficit tan alto porque genera problemas para todos, la inestabilidad no es un problema sólo para el gobierno sino para el sector privado”, concluyó.