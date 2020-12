Copa Sudamericana: Defensa y Justicia visita a Vasco da Gama

Defensa y Justicia buscará este jueves la clasificación a la próxima instancia de la Copa Sudamericana cuando visite, desde las 21.30, a Vasco da Gama en Brasil por la vuelta de los octavos de final del certamen (1-1 en la ida jugada en Varela). El encuentro se jugará en el estadio São Januário con arbitraje del uruguayo Andrés Cunha y será televisado por ESPN.

El técnico del Halcón, Hernán Crespo, no confirmó el equipo que jugará ante el elenco brasileño aunque se estima que no realizará muchas variantes tomando como referencia a los once que salieron a disputar la ida en el Norberto Tomaghello. El DT aguardará para ver si puede volver a contar con el mediocampista Washington Camacho y, en caso de que el jugador uruguayo llegue en buenas condiciones podría entrar en lugar de Valentín Larralde.

En el conjunto brasileño está en duda la presencia del argentino Germán Cano, quien dio positivo en coronavirus, y en caso de que un nuevo test no de negativo, en su reemplazo podría ingresar Ygor Catatau aunque también pelean por un lugar Tiago Reis, Ribamar y Talles Magno, que se recuperaron de la citada enfermedad.

El entrenador Ricardo Sá Pinto regresó a las prácticas tras dejar atrás el coronavirus al igual que el arquero Fernando Miguel, pero el técnico no dio a conocer si atajará Miguel o si mantendrá a Lucao.