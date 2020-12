Rechazo al proyecto del gobierno porteño para Costa Salguero

Este jueves, decenas de organizaciones vecinales, socioambientales y políticas expresarán su rechazo al proyecto del gobierno porteño de privatizar la Costanera habiltando la construcción de edificios de alturas que oscilan entre 18 y 29 metros en 12 manzanas del predio Costa Salguero- Punta Carrasco. Con un abrazo a la Legislatura, a partir de las 18 horas, reclamarán que en lugar de construirse un barrio náutico premium se construya un gran parque público y se garantice el libre acceso a la zona ribereña. La iniciativa, una de las tantas que organizaciones y vecinos y vecinas de la ciudad vienen impulsando contra el proyecto oficialista, se da en el marco de la Audiencia Pública que trata la ley para rezonificar el área para su posterior venta. Con una participación récord de más 7000 inscriptos, se estima que la audiencia durará hasta fines de enero.

El evento estaba previsto para la semana pasada, antes de que comenzara la Audiencia Pública para tratar la ley de rezonificación que necesita el Ejecutivo de la Ciudad para vender el predio, pero debido al fallecimiento de Diego Maradona las organizaciones decidieron postergarlo. Cabe recordar que el 5 de diciembre pasado la Legislatura aprobó la Ley 6.289 que autoriza al Ejecutivo a vender los predios de Costa Salguero-Punta Carrasco, previo llamado a concurso público para urbanizar el área y dictar la normativa urbanística correspondiente. Y es justamente esta normativa, la que otorga capacidad constructiva, la que está bajo análisis en la Audiencia (la ley que autorizó la venta está judicializada y tiene un amparo).

En la convocatoria, que concentrará en Avenida de Mayo y Perú, confluyen dos organizaciones que aglutinan numerosos movimientos sociales, cátedras universitarias, asambleas barriales, referentes sociales: por un lado la Coordinadora La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, que nuclea 130 espacios, y por otro, Jóvenes por el Río (23 espacios de juventudes). Ambas organizaciones reclaman que se construya un gran parque público en los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, llamado “Parque Nuestro Río", aunque luego de la muerte del ídolo del futbol argentino, Jóvenes por el Río quieren sumarle al nombre el de Diego Armando Maradona.

El abogado y titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, e integrante de la Coordinadora, Jonatan Baldiviezo, dijo a Página/12 que "hay tres razones fundamentales por las que movilizamos. Primero, para que se archive este proyecto y se destine el espacio a un parque público cien por ciento verde, Segundo, para que se desprivatice la totalidad de la costanera, porque no sólo está en peligro este predio, ya que el Gobierno porteño fue concesionando otros sectores de la costanera. Y tercero, para que la discusión de cómo sería el paisaje de este parque público se realice de forma democrática y con participación ciudadana".



Baldiviezo explicó que "por un lado tenemos una acción judicial que suspende la venta de la costanera, pero que también puede ser una medida transitoria y que puede ser revocada. Por otro, tenemos el informe de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) que dice que no se puede construir con la altura que plantea el proyecto oficial, pero que puede habilitar otras alturas. Es decir, lo que no tenemos todavía es ganada la postura de que no se puede privatizar la costanera". Y en ese sentido, remarcó que "lo que estamos haciendo con este evento es enfatizar que hay un mandato constitucional y una voluntad ciudadana de que la costanera no se puede privatizar".

Por su parte, Diego Belaunzaran Colombo, integrante de Jóvenes por el Río, dijo a este diario, después de haber participado este miércoles en la cuarta jornada de la Audiencia Pública, que "venimos motorizando y visibilizando este tema no solo para defender que toda la costa ribereña sea pública sino para que no se siga construyendo un modelo de ciudad donde se deteriora lo público y se prioriza lo privado. El río es lo que nos identifica como porteños, no queremos que se privatice sino que haya espacio verde, en una ciudad donde el espacio verde falta y está lejos de los metros cuadrados por habitante que recomienda la OMS".

En este sentido, Belaunzaran Colombo recordó parte de lo que dijo en su intervención: "Por un lado, les pregunté a los legisladores qué les van a decir a sus hijos cuando les pregunten 'qué hiciste para defender el río y que siga siendo de los porteños y las porteñas y no de un grupito minoritario'. Por otro, invité a los legisladores y legisladoras que votaron a favor de la privatización a que antes de la segunda votación vayan al río, lo miren, lo observen y se pregunten si siguen con ese deseo privatizador o, si como dice el poema de Juan L Ortiz (poeta entrerriano) los atravesó un río, los atravesó la vida, el futuro y el presente de esta ciudad".