Diaguitas denuncian discriminación y racismo en el Poder Judicial 

El fiscal Ezequiel Molinati archivó una denuncia de miembros y autoridades de la Comunidad Originaria Diaguita Calchaquí Las Pailas contra Florencia Wayar, a quien acusaban por usurpación y turbación de la posesión en territorio ancestral. La Fiscalía consideró que no hay delito.

La Comunidad Las Pailas tiene la posesión ancestral de las tierras, que fueron relevadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El conflicto judicial por el territorio con Wayar comenzó entre 2008 y 2009 con una denuncia contra 4 comuneros. La delegación de la Fiscalía Penal de Cachi, a cargo de la auxiliar fiscal María Juárez Mattar, que depende de la Fiscalía N° 6, cuyo titular es Molinati, ordenó archivar las denuncias.



La abogada de la comunidad, Verónica Huber, explicó a Salta/12 que antes "hubo una sentencia del juez penal Héctor Martínez, quien rechazó la restitución del inmueble a Wayar y dijo que haga el reclamo por la vía correspondiente, que sería la civil". En septiembre, a través de un tercero Wayar comenzó a arar el territorio. La Comunidad hizo dos denuncias que fueron desestimadas.

"Vemos una muestra de discriminación y racismo estructural. No garantizan nuestro derecho como pueblo preexistente. Tampoco han intervenido los otros poderes del Estado, las instituciones provinciales y nacionales, que deberían garantizar el cumplimiento de nuestros derechos", sostuvo Ulises Yanes, a cargo de la vocería de la Comunidad. "En años anteriores desde la justicia nos impusieron no innovar. Nos impedían hacer uso de esa parte en el territorio, si hacíamos algo llegaba la policía a corrernos, ahora no ocurrió lo mismo", indicó.

El vocero sostuvo que por la ley 26.160, el Estado reconoció la propiedad comunitaria de Las Pailas. Por aplicación de esta ley es que miembros de la Comunidad fueron sobreseídos de la denuncia realizada por Wayar entre 2008 y 2009.

"Hay una discriminación e intencionalidad acerca de desconocer el derecho que tenemos como pueblo preexistente al Estado. Ahora la policía, en vez de garantizar los derechos, lo que hace es cuidarlos a ellos, hay connivencia y protección del sistema judicial con otras instituciones del Estado", manifestó Yanes.

Añadió que se profundizaron los conflictos territoriales en otras comunidades también, como en "Molinos en base Tacuil; en Buena Vista, donde siguen intentando avanzar poniendo más viñas; en la Comunidad Diaguita Calchaquí La Aguada, donde la hermana de Florencia Wayer, Gabriela Wayar, intenta avanzar en el territorio", especificó.

Yanes denunció la falta de voluntad política para que los tres poderes del Estado tengan un diálogo intercultural con las naciones preexistentes en Salta "para llevar adelante políticas públicas y titularización de territorios".