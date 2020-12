Chejov también puede hacer reír

“Nos solemos reunir cada 10 años más o menos y este año tocaba”, cuenta Héctor Ansaldi. Liliana Gioia asiente y las risas son compartidas. Quien los reúne ahora es Antón Chéjov, en la forma de dos cuentos --“El ayudante de contable” y “El drama”-- que integran un mismo espectáculo. Chéjov Cómico se estrena hoy a las 21 por streaming en la plataforma Steamcket.

Autores y directores de la propuesta, Gioia y Ansaldi integran el elenco que completa Dany López, a partir de dos cuentos que permiten indagar en el costado tal vez menos transitado del maestro ruso. “A los cuentos de Chéjov los aprendimos junto a Miguel Bebán, un monstruo del teatro. Él nos metió de lleno en la literatura rusa y sobre todo en un Chéjov diferente, que no todo el mundo conoce, el Chéjov del cuento cómico corto. Lo habíamos hecho hace mucho tiempo y lo pensamos ahora para el streaming. Liliana los adaptó un poco más a la época, ¡pero siguen vigentes!

Liliana Gioia: --Porque habla de temas universales, que trascienden los contextos. “El ayudante de contable” tata de un hombre que durante toda su vida espera ser jefe de contable, y espera que su jefe en algún momento muera. Él cree que como el cólera está entrando a Rusia el jefe se va a morir, pero no. A los dos años tiene delirium tremens, pero tampoco muere. Es muy universal, porque ¿quién no espera un ascenso? Y como no llega, alucinás con que el jefe deje de existir, es una situación humana. Chéjov es muy humanista pero muy piadoso también. No juzga a sus personajes, es muy especial. Lo amamos.

-¿Qué es lo que se plantea en “El drama”?

Héctor Ansaldi: --Este cuento no lo podría hacer otra actriz que no fuera Liliana. Ella tiene la capacidad de locución y de actuación que se requiere. Es una mujer que entra a hablar con un escritor al que le quiere leer una novela larguísima, y él no la aguanta más. Mientras piensa en cómo sacarla del medio, ella está poseída por lo que le lee. Es difícil hacer esto y que además resulte desopilante. Muchos toman a Chéjov como algo serio o pesado y no tiene nada que ver con eso. Miguel Bebán nos hizo aprender, justamente, el ritmo, y es Liliana quien lo puede hacer. Dany López interpreta al sirviente, y me fascinó. Hace un personaje casi de expresionismo alemán, de principios de siglo, prácticamente mudo. Son también dos clases sociales, la del sirviente y la del escritor, que es de muy alta sociedad, pero los dos coinciden en la manera de ver a esta mujer. Para mí es una joya.

Gioia: --Chéjov se burla de ciertos melodramas, porque lo que ella le cuenta es lo que tituló un “drama de clases”, es decir, un pobre maestro de escuelita rural quiere casarse con la hija de un rico general, un general que opina que la salvación del pueblo está en su completa ignorancia, así que el padre no quiere que se case con este maestro sino con un rico general como él. Ella va armando este drama de clases mientras hace los distintos personajes. Por otro lado, este escritor es el más importante de la Rusia zarista, y por ser cortés la recibe sólo por media hora, pero ella se le instala de manera irrevocable. Dany López despliega un humor físico que es delicioso de ver, y también interpreta a Chéjov.

Ansaldi: --Chéjov sería el maestro de ceremonias. Esto es algo que en el teatro tiene su convención temporal, pero en la pantalla no se podía hacer. Por eso, para “El ayudante de contable” armamos un set, por fuera del escenario de (la sala teatral) Caras y Caretas.

Gioia: --A “El drama”, que es el más largo y desopilante, lo grabamos en Plataforma Lavardén, con muchas cámaras. Es casi seguro que a esta propuesta le agreguemos un cuento más y lo hagamos en la apertura de La Comedia para el teatro de verano, con el techo abierto. Al streaming lo quisimos más corto, para que la gente no sienta la necesidad de hacer un corte. El tercer relato, “Cómo terminar con una borrachera”, es desopilante. Se trata de un actor célebre de Moscú que va a un pueblito, pero el empresario se da cuenta de que está totalmente alcoholizado con vodka y no puede salir a escena. Alguien del público dice que sabe curar las borracheras, pero que con él no se anima porque es una celebridad. Dice que sabe dar vuelta los órganos, pero como tiene miedo de que sea algo que no le guste, va a intentar sacarle la borrachea de un modo acrobático.

Ansaldi: --Como por protocolo no nos podemos tocar va a ser toda una historia, estamos buscando alguna manera de resolverlo, con algo que nos distancie y permita interpretarlo junto con Dany. Por otro lado, si se abren las salas, para febrero queremos hacer Ansaldi vs. Gioia.

Gioia: --Es sobre nuestra historia, sobre cómo empezamos a trabajar juntos, nuestras diferencias y los distintos rumbos que tomamos. Yo con el teatro callejero, fundamentalmente político, y él con el teatro para niños. Tenemos mucho en común, pasamos mucho tiempo juntos en Buenos Aires, grabando en Canal 9, temporadas larguísimas en Mar del Plata. Y tiene que ser en Caras y Caretas, porque es nuestro lugar existencial. El problema es que mi marido no quiere que haga nada hasta que salga la vacuna (risas). Somos animales del teatro. Es nuestro oxígeno.

Ansaldi: --El oxígeno que uno necesita. ¡Pero también nuestro respirador!