Dalma Maradona cargó contra Matías Morla

Mientras avanza el proceso judicial para determinar si hubo negligencia médica en la muerte de Diego Maradona, la pelea entre las hijas del "10" y Matías Morla sumó un nuevo capítulo. Esta vez fue Dalma quien apuntó contra el abogado, el encargado de administrar los bienes del exfutbolista durante los últimos años.

"Más cagón no se consigue", fue la frase que eligió la actriz para comenzar con su descargo, tras la filtración de un audio en el que se escucha la voz de Morla hablándole a Gianinna.

“Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velatorio de tu 'mejor amigo’.... Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente ", continúa el mensaje publicado en redes sociales.

Y luego agrega: "Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara... Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntás a mí cara a cara! Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero sino tu condena es social... ".

"A mi hermana no la apura NADIE y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá... Y por último agradeceme... Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino... Te ahorré un disgusto", concluyó la historia de Dalma.

La relación entre las hijas de Maradona y Morla nunca fue buena. Sin embargo, desde la muerte del Diez todo parece haber empeorado. Hace unos días, se dio a conocer un audio en el que el abogado le hizo saber a Giannina que él sólo responderá al juez de la sucesión, no a la familia.



“Gianinna, quien va a determinar quiénes son los herederos de tu papá y qué tengo que decir yo es un juez. Así que lo que te recomiendo como profesional es que lo antes posible hagas el planteo. Cuando me citen yo voy a ir con todo gusto y voy a contar todo lo que tengo que contar del patrimonio de tu papá", expresó Morla en la primera parte del audio.

"Por ahora no me puedo juntar con nadie, hasta que la Justicia no determine quiénes son tus hermanos y quiénes son los herederos. Así que plantealo en Tribunales y con todo gusto iré", agregó de manera contundente.

Pero al finalizar el audio de voz, el letrado le hace un reclamo que marca la mala relación que existe entre ellos. "Por otro lado, nunca me voy a poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá", recriminó Morla a recordar que le prohibieron el ingreso al velatorio en Casa Rosada y al cementerio privado de Bella Vista.





Sucesión

El juez Jorge Sobrino Reig será quien esté al frente del proceso sucesorio. Uno de los protagonistas principales de esta causa es Matías Morla, que administraba los bienes del Diez. Si bien el abogado no se mostró públicamente desde la muerte de Maradona, en las últimas horas volvió al centro de la escena cuando salió a la luz el intercambio que tuvo con Giannina; y se dio a conocer que había cortado parte de los pagos que se estaba haciendo de parte de Maradona a hijos, nietos y hermanas, lo que provocó una fuerte conmoción.

Quienes conocen a Morla dicen que ayudará en todo lo que tiene que ver con los bienes pero que dará batalla en las marcas. Una sociedad que maneja el abogado es la propietaria de unas treinta marcas -Diego Maradona, Diegol, el Diez, D10S y otras- y al menos hasta ahora sostiene que en este terreno no cederá. Todo amenaza con terminar en una gigantesca batalla judicial.

A esto se suma otro conflicto de envergadura: los juicios de filiación. Son numerosos y van a llevar a análisis de ADN a partir de la identificación genética que surgirá de los restos preservados en la autopsia. Quienes siguieron de cerca al Diez suponen que al final del proceso se sumarán varios hijos e hijas más, ya que Maradona jamás se cuidaba.

Ante este panorama conflictivo, con acusaciones cruzadas, se prevé que el proceso sucesorio podría extenderse a diez años e incluso más. Un tema clave sería que los hijos se pongan de acuerdo, pero no parece probable. Al menos hasta ahora.

¿Cómo sigue la causa judicial?

Hace unos días, el equipo de fiscales que investiga la muerte de Diego Maradona hizo una inspección ocular de la vivienda en la que estuvo alojado el Diez en las últimas dos semanas de su vida.

La impresión que se llevaron es que el chalet del Barrio San Andrés era inadecuado y que no contaba con condiciones elementales para atender las dolencias y las posibles urgencias del astro. Es un elemento más de todos los que se van sumando a lo que parece -según los fiscales- una muerte evitable. Ahora se esperan los resultados científicos (vísceras y toxicología) después de lo cual los fiscales convocarán una junta médica y finalmente definirán si hubo o no delito, qué delito corresponde y a quién acusarán.

Por el momento, todo indica que el médico Leopoldo Luque será imputado por homicidio culposo o abandono de persona. Aunque para el juez de la causa todavía no hay razones suficientes para privarlo de su libertad.