Transporte interurbano de Salta, con grandes pérdidas y sin funcionar al 100%

Mediante la resolución 599/20 la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) convocó a una audiencia pública para tratar la solicitud de recomposición de las tarifas para el transporte regular interurbano en la provincia de Salta. Se programó para el 29 de diciembre desde las 8, en el Cine Teatro Municipal de la ciudad de Cafayate.

Además, se fijó como plazo de presentación para quienes deseen ser parte de la audiencia hasta las 13 del 22 de diciembre. Las solicitudes serán recibidas en la sede de la AMT, ubicada en calle Santiago del Estero al 2245, 4º piso, oficina 28, de la ciudad de Salta, de 8 a 13.

El titular de la AMT, Marcelo Ferraris, dijo a Salta/12 que con el llamado a audiencia pública se respondió al pedido que vienen realizando los empresarios del transporte interurbano, dado que el último incremento en las tarifas sucedió en agosto de 2019.



Por su parte, el contador de la Cámara de Transporte de Salta, Rodrigo Contreras, contó que desde el año pasado el valor de las tarifas "ya era insuficiente" porque no existió una variación con respecto a 2018. "Nos aumentaron un 30% del 2018 al 2019 y desde agosto ya no hubo aumento", agregó. Dijo que ese mismo año pidieron una readecuación después del acuerdo paritario de diciembre, pero no sucedió.



Luego vino este año con una iniciativa del Ministerio de Transporte de la Nación que posibilitó la firma de distintos convenios con las provincias para ayudar a las empresas. Una de las obligaciones expresas era que se iban a dar fondos, pero si se congelaban las tarifas. Desde que se implementó, ya fueron ortorgados dos subsidios que incluían esta cláusula, pero el tercero ya no la tuvo, lo que habilitó a la AMT a llamar a audiencia pública.

Contreras dijo que el cuadro tarifario para el servicio del transporte interurbano "está mal hecho", y explicó que tiene tramos largos que son más baratos que algunos más cortos, en comparación con viajes por las mismas distancias que hace SAETA, la empresa que maneja el transporte urbano en Capital.

Agregó que el porcentaje estimado de incremento debe rondar entre un 30% o 40% "para que podamos equilibrar" después de las pérdidas obtenidas. Aunque advirtió que saben que no pueden "aumentar mucho la tarifa porque tenemos competencia ilegal en donde la gente al ver un incremento elevado opta por lo otro".

El contador dijo que tuvieron un caída total de la recaudación porque "no nos autorizaron a trabajar desde marzo hasta el 20 de octubre". Señaló que si no hubieran existido los subsidios, nacionales y provinciales, la pérdida hubiera sido peor por los puestos de trabajo.

No obstante, eso se dio en el caso de las empresas que volvieron a funcionar, porque algunas no se reactivaron aún, como es el caso de Nueva Alianza, que realiza viajes en Tartagal.

Agregó que tanto Provincia como Nación no abonaban los subsidios en tiempo y forma, por lo que acordaron con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que el pago de sueldos se iba a realizar en dos partes, una vez que entren los fondos estatales o les habiliten los préstamos de los bancos.

Expresó que el acuerdo de paritarias con los trabajadores de este 2020 cerró con un 30% de aumento más un monto no remunerativo y que eso "en el interior lo pagamos las empresas" porque no hay un fuerte apoyo desde el gobierno de Salta ni mantienen acuerdos con la UTA en ese tema. Afirmó que también les redujeron los subsidios a un 17.4%.

Sin embargo, Contreras dijo que existe una predisposición evidente de Ferraris para dar respuesta, pero "la gente que está a su alrededor es lenta y sigue siendo lenta porque no nos dan las soluciones que nosotros necesitamos para tener un sistema de transporte que sea ágil y rentable".



Es la primera vez que se da tratamiento a la recomposición bajo la modalidad de una audiencia pública. Ferraris afirmó que se eligió Cafayate porque "queríamos que sea en alguna localidad del interior" y la "idea era utilizar una de las cabeceras" de la provincia.

La resolución también designó como defensor de los usuarios a la secretaria de Defensa del Consumidor de la Provincia de Salta, María Pía Saravia.

Sin funcionar al 100%

Rodrigo Contreras aseguró que durante los meses de pandemia, el servicio de transporte interurbano la pasó "bastante mal" por las restricciones de cada gobierno municipal, más el provincial. Criticó que en la Capital no se dio una paralización total del servicio ya que la empresa SAETA nunca dejó de funcionar. "No fueron las mismas excepciones en el interior que en Capital", ratificó.

"Estuvimos parados en toda la pandemia", afirmó, y cuando recién se produjeron algunas habilitaciones no resultaron significativas y de impacto para el servicio. A modo de ejemplo citó a la empresa San Antonio, que hace el recorrido de Pichanal a Tartagal. Antes de la pandemia hacía de 70 a 80 servicios, pero con las primeras habilitaciones recién en octubre sólo pudieron realizar tres servicios.

Ante esas disposiciones, los empresarios consideraban mejor no hacer el viaje. Otro ejemplo se da con el personal de seguridad que debía trasladarse desde pueblos más chicos. Los trabajadores entran a las 8, por lo que deben levantarse más temprano para tomar el primer servicio, pero terminan su jornada recién a las 20, ya cuando no hay colectivos. Ante ello, deben regresar en taxis o remises no regulados por la AMT.

En ese último punto, el contador cuestionó que desde la AMT no se tomen decisiones para controlar ese tipo de servicio de transporte. "No les hacen multas" y sólo "van a las empresas que tienen las concesiones", aseguró. Contó que se dan períodos donde el servicio ilegal crece, como cuando termina la zafra en la empresa Seaboard Alimentos y Energías, ex ingenio Tabacal, en jurisdicción de Orán. "La gente empieza con los remises hasta que pueda volver", detalló.

Ahora las autorizaciones contemplan un 50%. Pero para Contreras, "eso va a ser insuficiente porque hay mucho movimiento en los horarios picos y comerciales". Tomó de ejemplo, el caso de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, que funciona como un centro de llegada para las distintas localidades por tener las oficinas estatales y de servicios.



Contó que la empresa Fénix, que trabaja en Orán, Tartagal y Salvador Mazza, antes hacía 15 servicios diarios, en octubre eran 3 y ahora 7, por lo que, a su entender, sigue siendo poco. "Hay muchas ciudades como Ballivián, donde las personas tienen que ir a Orán o Tartagal, no tiene movilidad y sí o sí necesitan del transporte público", expresó.

De acuerdo a lo que les comunicó la AMT, las habilitaciones se irán dando a medida que las empresas vayan expresando esa necesidad teniendo como mínimo el registro por tres días consecutivos de viajes. Pero Contreras también cuestionó esta decisión, explicó que las ciudades del interior tienen "días claves", como cuando hay fechas de cobros o "pasa algo porque todo es incierto". "No es algo lineal", indicó.

En ese sentido, dijo que Orán tiene ferias los lunes, miércoles y viernes, cuando la solicitud de viajes es alta y las empresas no pueden responder a la demanda porque en definitiva no pueden subir a más personas a los vehículos por la capacidad reducida. "Les decimos que necesitamos refuerzos, pero AMT nos demora una semana para habilitar los servicios", señaló aduciendo que no conocen en profundidad la realidad del interior.

Contreras aseguró que más allá de la tarifa, "tratamos de trabajar en un sistema de transporte que sea realista" en las ciudades donde circula. Y cuestionó que en estos meses no se dio lugar a un proyecto "serio" que implemente un sistema de transporte en el interior ágil y barato.