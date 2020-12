Aborto legal: cómo votó cada diputado

Luego de 22 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó la ley que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la atención postaborto. El proyecto, presentado esta vez por el Ejecutivo, obtuvo 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.

A las 7.23 cuando el tablero confirmó la mayoría de votos afirmativos y el presidente de la Cámara anunciaba que la legalización del aborto se convertía en ley, gran parte del recinto festejó entre aplausos y abrazos.

Pero no todo fue festejo. Desde las bancas celestes, los diputados que votaron en contra escucharon el resultado con decepción. Sus argumentos -los mismos que se esgrimieron en el debate de 2018- no alcanzaron para frenar la marea verde.

Cómo fueron los votos bloque por bloque

El bloque del Frente de Todos fue por lejos el que aportó la mayor cantidad de votos para conseguir la media sanción. De los 131 diputados que componen el bloque, 81 votaron de manera afirmativa, es decir, un 62 por ciento. En contra votaron 30 diputados, mientras que tres se abstuvieron.

El PRO contabilizó 10 votos positivos, 40 negativos y una abstención, mientras que la Coalición Cívica sumó cuatro afirmativos, nueve negativos y una abstención. Los diputados Ignacio de Mendiguren (en uso de licencia por tener funciones en el BICE) y Eduardo Cáceres (PRO) estuvieron ausentes. Al comienzo de la sesión tampoco estaba Roxana Reyes, afectada por la muerte de un hijo, aunque finalmente la santacruceña inscribió su voto negativo.

Cómo votó cada diputado





Los indecisos

Si bien en la antesala de la sesión el sector a favor del proyecto confiaba en tener una mayoría suficiente para la media sanción, quedaba la duda respecto a cómo iban a repartirse los votos de los diputados que figuraban como "indecisos".

El primer interrogante quedó despejado cuando la exgobernadora catamarqueña Lucía Corpacci (Frente de Todos) se presentó en su banca envuelta en el pañuelo verde de la Campaña por el Aborto Legal.

La gran sorpresa la dio la misionera del Frente Renovador de la Concordia Flavia Morales, quien en 2018 había votado en contra y ahora votó a favor. En cambio, la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti, quien se había abstenido en 2018, votó en contra al igual que los otros tres diputados de Córdoba Federal.

El sanjuanino Francisco Guevara (Frente de Todos) confirmó su voto positivo, luego de reconocer que es "parte de una generación" que pudo "deconstruirse" en los últimos años gracias al impulso del colectivo feminista.

Las abstenciones

El diputado jujeño Daniel Ferreyra denunció que su hija recibió amenazas y que por esa razón decidió abstenerse en lugar de votar a favor, como tenía resuelto. "Me hubiera gustado votar libre de presiones. Una periodista dijo que vendí mi voto por plata. Por esa razón no estoy actuando libremente y a la hora de votar me voy a abstener. Les pido disculpas", dijo Ferreyra, con culpa.

El misionero del Frente de Todos Héctor Bárbaro, que en la previa se lo computaba como voto negativo, finalmente viró de parecer y se abstuvo. Recordó que en la campaña electoral por la cual accedió al cargo de diputado había prometido no acompañar el aborto, y en ese sentido indicó que era su deber honrar su palabra.

La diputada de la Coalición Cívica Mariana Zuvic y el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, también optaron por la abstención.