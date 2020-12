El Estado saldó una deuda millonaria del macrismo con SAGAI

La historia argentina cuenta con innumerables casos: las deudas se pueden honrar o se pueden heredar. Y también es posible que, en ciertos casos, se deban honrar las deudas heredadas, tomadas por otros. Algo de eso acaba de suceder en Radio y Televisión Argentina (RTA), la Sociedad del Estado de la que depende la TV Pública, cuya actual gestión tuvo que hacerse cargo de impagos millonarios asumidos entre 2015 y 2019 en concepto de derechos de propiedad intelectual. Durante sus cuatro años de gobierno, Cambiemos no le pagó a la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes (SAGAI) ni un solo peso correspondiente a los derechos por la reproducción de las obras artísticas emitidas en la pantalla estatal, tal cual lo establece la Ley 11.723. Una deuda heredada que supera los 13 millones de pesos y que la actual gestión de RTA acaba de cancelar, mediante un convenio firmado por la presidenta de la sociedad estatal, Rosario Lufrano, y su par de SAGAI, Jorge Marrale.



La política de abandono y ajuste que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri en el sistema de medios públicos no solo se pudo percibir en la escasa calidad y variedad propuesta en sus contenidos audiovisuales. Tampoco fueron sus trabajadores las únicas víctimas de esa política nunca reconocida en palabras pero sí en los hechos. La comunidad actoral argentina también sufrió sus consecuencias en forma directa, y no solo por la escasa promoción de ficciones. A lo largo de sus cuatro años de gobierno, y pese a los insistentes reclamos, ni RTA ni la Secretaría de Medios y Contenidos Públicos encabezada por Hernán Lombardi le abonaron a SAGAI la liquidación correspondiente por el uso de la imagen de actores e intérpretes en las películas y series que emitió en la pantalla estatal durante la gestión de Cambiemos. Ni un solo peso.

La deuda de RTA con SAGAI viene de larga data. En realidad, el último pago registrado a favor de la Asociación fue en octubre de 2014, por entonces gobierno del Frente para la Victoria. Después, pasaron los años, los momentos de liquidación (hacia fin de año), los reclamos a través de diferentes vías e interlocutores y nada. De hecho, SAGAI había iniciado un reclamo formal por este tema en septiembre del año pasado, pero las autoridades de RTA y del SFMyCP de ese momento no solo no dieron respuesta para cancelar la deuda sino que tampoco hicieron una previsión presupuestaria para tal fin. Los derechos de propiedad intelectual están contemplados en la Ley 11.723, por interpretaciones artísticas realizadas por los representados por SAGAI que fueron parte de la programación de los medios de RTA en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

El convenio firmado es el resultado de las conversaciones que desde hace meses comenzaron las autoridades de RTA con representantes de la entidad de gestión, con el fin de poner al día estos pagos. El acuerdo establece, además, la actualización anual de los montos adeudados, según los índices de inflación promedio, y la forma en que realizará el pago: la mitad de los 13.648.358 de pesos será abonada en los próximos días, mientras que el saldo restante se pagará el 1° de marzo del 2021. La cancelación de la deuda que acumuló la administración anterior es una buena noticia para las actrices, actores, bailarines y bailarinas afiliadas a SAGAI, a lo cuales la pandemia afectó notablemente, como al resto de los sectores de la industria cultural.

“Este convenio es muy importante porque significa cumplir con el pago de una deuda que heredamos”, señaló Rosario Lufrano al momento de firmar el acuerdo. “Cuando llegamos, el 20 de enero, dijimos que veníamos a reparar todas las situaciones en donde los derechos de compañeros y compañeras no habían sido respetados; este era uno de ellos. A nosotros no nos tenían que explicar que esta deuda había que saldarla, teníamos que buscar la oportunidad y el momento para hacerlo. Nos pone muy contentos llegar a esta altura del año y poder cumplir con esta deuda que Radio y Televisión Argentina tenía. Es parte de la reparación, los derechos no se discuten y hay que respetarlos”, subrayó la presidenta de RTA.

En SAGAI no solo celebraron la noticia sino que también la consideran como una “reivindicación” necesaria de parte del Estado argentino. “Lamentablemente hubo un tiempo en la gestión anterior en dónde no pudimos percibir ningún derecho de propiedad intelectual por obra emitida en el canal, con lo cual esto es una reivindicación para todos nosotros. Es un ejemplo claro de todo lo que hace SAGAI por la reivindicación de derechos”, expresó Marrale. Desde la entidad de gestión entienden que el acuerdo con RTA es “un ejemplo para los otros organismos que hacen uso de obras de actores y actrices” y que aún mantienen algunas demoras en los pagos, fundamentalmente en el sector privado.

En su carácter de tesorero de la entidad, Pablo Echarri subrayó que el acuerdo con RTA, tras seis años sin recibir ningún pago, representa el reconocimiento a un derecho que con su política de impagos otras administración intentaron negar. “Nos trae alegría al colectivo de actores, actrices, bailarines y bailarinas, porque más allá del cobro efectivo del derecho, también lo que representa es la certeza de que el de derecho es reconocido. A nosotros nos consolida cada vez que esto se cumple. El tema de derechos de propiedad intelectual en la Argentina, si bien ha habido un reconocimiento masivo, cada vez que esto se materializa nos hace mucho más fuerte”, puntualizó el actor y miembro de la comisión directiva de SAGAI, que aún no percibe la liquidación por el uso de derechos de propiedad intelectual de las nuevas plataformas -como YouTube- que operan en Argentina. Pero ese reconocimiento de las empresas de la era digital será otra batalla -no menor- para la entidad.