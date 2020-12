Bettina Romero admitió que solo recibe asistencia económica de Nación

En un acto en el Salón de Usos Múltiples del Centro Cívico Municipal, la intendenta Bettina Romero destacó "la gran cantidad de obras que realizó el municipio a pesar del año de pandemia", la caída de la coparticipación y de la recaudación, calculada en un 20% cada una, que se sumó a la eliminación de la Cooperadora Asistencial “que significaban $40 millones mensuales para los más necesitados”.

Además reclamó la poca asistencia económica que recibe de la Provincia, a diferencia de Nación que sí le envía recursos. También adelantó que el mes próximo hará cambios en el gabinete.

Emulando a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, destacó que todo lo que se realizó “no fue por magia”, sino por una correcta administración de los recursos, y se manifestó orgullosa de estar cumpliendo una de sus promesas de campaña, haber priorizado la obra pública en las zonas más desfavorecidas de la ciudad, “la hora de los barrios no es solo un slogan”, sostuvo, a la vez que resaltó que su deseo está puesto en “un modelo de ciudad que incluya y conecte para que no existan dos Saltas”.

Recordó que a la fecha la ciudad tiene más de 100 frentes de obra en marcha, entre ellas enumeró 25.000 metros cuadrados de bacheo, 7.000 de cordón cuneta y trabajos de mejoramiento de la estructura de puentes como el de Santa Lucía y San José, “hace más de 13 años que no se hacen puentes, y los que hay no tienen señalizaciones y no están demarcados”.

En ese momento informó que en enero se licitará la realización de un nuevo puente sobre el río Arenales que permitirá descomprimir el tráfico entre el centro y la zona sur, beneficiando a más de 600.000 salteños. Ese proyecto estará financiado por Nación, que destinará $150 millones para su realización, mientras que el municipio pondrá otros $50 millones.

La secretaria de Desarrollo Urbano, María Eugenia Angulo, detalló que estará emplazado entre la avenida Paraguay y la circunvalación oeste y tendrá 365 metros de largo.

Romero también repasó los trabajos para mitigar las inundaciones y la lucha contra el dengue a través del mantenimiento de espacios verdes, la limpieza de canales y el descacharrado, que, según la intendenta, se realizan a través de 230 cooperativas “que generan trabajo a 1.200 personas”.

No se olvidó de las bicisendas y ciclovías, “que servirán para hacer más segura la movilidad” y para ello, además de las obras, mencionó la creación de los Preventores Urbanos para disminuir accidentes viales.

Contención social

Romero lamentó la decisión de dar de baja las Cooperadoras Asistenciales “justo en un año con tantas necesidades”, “eran $40 millones por mes, que en un año son un montón de plata”, añadió y recordó que cuando ella era diputada “votaba para que se sostengan”.

La intendenta indicó que desde el municipio se hizo “lo humanamente posible, pero no alcanza”, aunque aclaró que avanzaron en algunos planes y programas para mitigar la falta de la Cooperadora como el Plan Unidos, que significó entregar unas 50.000 raciones de comida por semana en 200 barrios, a la vez que se crearon huertas comunitarias “para generar trabajos y alimentos” en conjunto con la Universidad Nacional y el INTA.

Sumó a esa acción, el Plan Pan Casero, que asistió a 125 merenderos de la ciudad, “y estamos avanzando con convenios con organismos internacionales como la FAO (la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) para mejorar las condiciones de vida de nuestra población”.

Agradecimientos a Fernández

La intendenta se deshizo en elogios y agradecimientos a la gestión del presidente Alberto Fernández por su mirada federal y por haber comprometido ya $400 millones para obras estratégicas en la ciudad.

En diálogo con Salta/12, la secretaria de Desarrollo Urbano detalló que el dinero estará destinado en primer lugar al nuevo puente que unirá la zona sur con el centro de la ciudad, “es uno de los nueve puentes que plantea el Plan Estratégico PIDUA”, dijo. Esa obra se licitará en enero y los trabajos comenzarán en marzo, con un tiempo de trabajo estipulado en un año, “o sea que estaríamos gozando del puente a principios del 2022”.

Otra obra que se realizará serán la pavimentación y cordón cuneta de barrios del norte y sur de la ciudad por $105 millones. Se inaugurarán tres nuevas plazas “en El Círculo, 17 de Octubre y Costa Azul”, y se pondrán en valor y reacondicionarán otros espacios verdes de la ciudad.

El Gobierno nacional también aportará dinero para continuar la red de ciclovías y bicisendas en las avenidas principales de los barrios, “uniendo y cosiendo la red que ya existe”. A esas tareas se sumarán obras de drenaje en canales secundarios de la zona norte y oeste “para seguir mitigando las lluvias”.

La funcionaria aclaró que todos esos proyectos ya están aprobados y en camino de ser licitados, por lo que en el transcurso de estos meses se comenzarían a ejecutar.

Presupuesto 2021

Ante la pregunta sobre cuándo presentará el presupuesto y de cuánto estima que será para 2021, la jefa comunal adelantó que se prevé que superará los $9.000 millones, contra los poco más de $5.000 millones del presupuesto anterior. Cargó contra la Provincia al resaltar que para terminar de definirlo necesitaban saber cuánto destinaría la Provincia pero aseveró que la ciudad de Salta necesita mucho más, “el gobernador fue intendente y sabe que la ciudad necesita su apoyo”.

“Mostré lo que viene gracias al apoyo de Nación, pero falta lo de Provincia, que es muy importante”, sostuvo Romero y afirmó que es una decisión política que deberá tomar Gustavo Sáenz, y deseó que prime la cordura en un año electoral como el que viene.

La jefa comunal utilizó como ejemplo la pavimentación de calles: “se estima que tenemos 4.000 cuadras más para pavimentar, pero un municipio, con su presupuesto, puede hacer a lo sumo 100. Tuvimos el apoyo del Presidente por $150 millones, ahora necesitamos de la Provincia”, sentenció.

Con respecto a las paritarias del año que viene, consideró que las de 2020, que llegaron al 31% de recomposición salarial, “se mantuvieron junto a la inflación”, y anticipó que pretende negociarlas de la misma manera "cuando sea el momento".

Sobre la posibilidad de un aumento en la unidad tributaria municipal, no descartó nada, “estamos viendo qué no van a llegar grandes recursos desde la Provincia, estamos en un contexto pospandemia complicado y somos más de 700 mil habitantes en esta ciudad”, por lo que le pidió madurez a los concejales a la hora de evaluar los proyectos que eleve el Ejecutivo.

Por último, adelantó que la semana que viene habrá novedades en cuanto a su gabinete, “tendremos cambios en pos de dinamizar el trabajo del Ejecutivo”. En ese sentido, uno de los apuntados es el coordinador de Planificación y Control de Gestión, Bernardo Racedo Aragón, quien llamativamente no asistió al evento.