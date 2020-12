"Un mapa", recorrido por la diversidad artística argentina

Maca Mona Mu, sola en el piano y ante la inmensidad del Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner (CCK), se conecta con lo más profundo de su voz, a segundos de romper en llanto. La cantautora salteña Feli Colina le hace honor a su canción "Serenidad" y transmite ese sentimiento con su voz y su guitarra, también ante una sala vacía. Sonia Álvarez va tejiendo con su arpa una melodía hipnótica llamada "Piel" y la cantautora platense Carmen Sánchez Viamonte cautiva con la melancolía de su canción “Volviste desarmado”. Las escenas forman parte de Un mapa , un ciclo de videos musicales grabados en el CCK que refleja “un panorama actual” y diverso de artistas de diferentes provincias.



"Le pusimos Un mapa porque participan compositores y compositoras de todo el país, que en este momento están viviendo en Buenos Aires, de diferentes edades y estilos musicales, para empezar a componer un nuevo cancionero y darles visibilidad", explica la directora del Centro Cultural Kirchner, Verónica Fiorito. Los videos se grabaron hace algunos meses en plena cuarentena, sin público y con estrictos protocolos de higiene, seguridad y distanciamiento social. “Este ciclo tiene la característica de poder encontrar y compartir un momento íntimo con un artista que no tiene por qué ser consagrado ni conocido”, destaca Fiorito. "Un instrumento y una voz, simpleza absoluta", resume.

Además, en los otros videos que integran el ciclo, la cantora Luna Monti se acompaña con el cuatro en "De mí", María Pien se cuelga la guitarra eléctrica para tocar “Una película”, Milena Salamanca regala su nueva canción “Fénix en primavera”, acompañada por la guitarrista Ángeles Mendoza; y la multiinstrumentista Lucy Patané hace una versión de “Ustedes” a dos pianos a cargo de Mercedes Lescano y Noelia Sinkunas. "Haber interpretado en ese maravilloso espacio que es La Ballena es algo que tenía ganas de que sucediera hace un montón. Me tocó ahora, sin gente, pero no dejó de tener impacto igual porque suena increíble”, cuenta Lucy Patané sobre su video. “Me parecía que la canción ‘Ustedes’ podía funcionar bien a dos pianos y nos permitía jugar”, precisa.

“Me parece también que es un buen momento para que desde estas instituciones tan reconocidas se empiece a programar sacando, quizás, el eje en las mujeres como si fuéramos un género musical diferente y que se nos empiece a programar por lo que hacemos, por las propuestas, y no por como supuestamente nos autopercibimos”, resalta Patané. “Para mí fue un honor enorme y una inspiración compartir con tremendas artistas de diferentes provincias”, destaca, por su parte, Maca Mona Mu. “Fue muy fuerte tocar en La Ballena vacía, porque es una sala enorme y mágica. Además, era la primera vez que salía de mi casa más allá de ir a comprar y hacía mil que no tocaba”, recuerda la artista, que grabó “Suena una alarma”, a piano y voz.

Cada artista, además de una canción propia, grabó un cover. Pero ese material se publicará más adelante. Feli Colina fue una de las revelaciones musicales de 2019, con su disco Feroza, grabado en Abbey Road. “La experiencia fue muy loca, porque ver una sala tan grande pero vacía me dio una nostalgia dulce. Es un ícono de lo que estamos atravesando como humanidad”, dice Colina. “Fue lindo volver a tocar en un escenario y si bien no estaba el público sin dudas es mejor que hacer un streaming desde mi casa”, cuenta la salteña de 26 años, quien nunca había tocado en el CCK: “’Serenidad’ tiene una cuota sensible que me parecía que iba bien con la imagen de este momento”, explica y adelanta que también grabó una versión de “La flor de la canela”, de Chabuca Granda.

Además, el Centro Cultural Kirchner estrenó en octubre el ciclo de conciertos denominado Música Popular Argentina, que reúne a artistas tango, folklore, jazz y otros géneros. Los recitales se estrenan todos los sábados a las 20 a través de la web www.cck.gob.ar y en el canal oficial de YouTube . Entre otros se lanzó el concierto de Quinteto Astor Piazzolla, un ensamble integrado por Pablo Mainetti (bandoneón), Nicolás Guerschberg (piano), Serdar Geldymuradov (violín), Armando de La Vega (guitarra), Daniel Falasca (contrabajo) y Julián Vat (dirección musical). Y también ya está subido a la web el recital de la cantante Ligia Piro, acompañada por el pianista Gustavo “Popi” Spatocco y el contrabajista Fernando Botti.

También se puede ver el concierto de Liliana Herrero y Juan Falú, quienes interpretan las obras del histórico disco Leguizamón–Castilla (2000), a veinte años de su edición. Y Diego Schissi presentó su nuevo proyecto basado en músicas de Charly García junto a Diana Arias; el Trío Patio, integrado por Juan Quintero, Santiago Segret y Andrés Pilar, adelantó un repertorio junto a la cantante Nadia Larcher; el dúo Marcelo Moguilevsky y Sebastián Espósito tocó con las cantantes Lidia Borda y Nadia Szachniuk; y también se presentó Riendas Libres, con Peteco Carabajal, Martina Ulrich y Homero Carabajal, entre otras propuestas.