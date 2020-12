Miguel Russo: "No me da miedo el VAR, no es mi rival"

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, se alejó de todo tipo de polémicas respecto a los arbitrajes en la Copa Libertadores al asegurar que el VAR no es un rival, por lo que no se va a preocupar por ese tema. De esa forma intentó minimizar las quejas mediáticas del vicepresidente del club, Mario Pergolini, que había cuestionado las decisiones del videoarbitraje en los partidos de octavos de final del certamen, pese a la clasificación xeneize ante el Inter de Porto Alegre.

"No me da miedo que el VAR sea determinante en la Libertadores. No es mi rival", aseguró Russo en la conferencia de prensa que brindó este lunes en Ezeiza. "No es el que tengo que enfrentar o vencer. Tengo que ganarle al rival de la mejor manera y forma posible. Son situaciones que te pueden favorecer o perjudicar. Si enfocamos que el VAR es nuestro rival estamos confundidos. Buscaremos que el VAR no nos perjudique con nuestra manera y formas", añadió el entrenador para zanjar la polémica.

Sobre el rendimiento irregular del equipo en los últimos dos partidos en La Bombonera, ante Inter de Porto Alegre (0-1 por la Libertadores) y Arsenal (1-1) en el torneo local, Russo eligió la cautela y destacó que sabe que el equipo no mostró su mejor versión. "Siempre sabemos dónde estamos parados, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, seguimos mejorando. Tenemos autocrítica, después de la noche en Porto Alegre (victoria 1-0) hablaban maravillas de Boca. Pero nosotros sabemos nuestra realidad", se diferenció.

Luego el director técnico de Boca se refirió al enfrentamiento ante Racing, el próximo miércoles por la ida de los cuartos de final. "Es Copa Libertadores, es todo muy parejo. Seguramente será duro y difícil", explicó Russo, que no quiso dar pistas sobre el once que saldrá a jugar en Avellaneda. "Nos enfocamos en el día a día para formar el equipo. El entrenador tiene el día a día que la gente no ve. Estamos en un momento que hay chicos que hemos hecho jugar y descansar a varios. Ahora jugamos muy seguido. Para el miércoles veremos. Falta todavía", despejó.

En ese sentido, una de las posibilidades es que el delantero Franco Soldano esté desde arranque, en reemplazo del colombiano Edwin Cardona. "Es un jugador muy útil para nosotros. Yo me tomo todo el tiempo y elijo los momentos en que los futbolistas más pueden rendir", dijo Russo, que también está pensando en quitar del lateral derecho a Julio Buffarini, de muy flojo rendimiento ante el conjunto de Porto Alegre y ante Arsenal y sin haber renovado su contrato con el club, y colocar desde el inicio a Leonardo Jara.

De esa manera, el posible once para jugar ante Racing tendría dos variantes respecto a los últimos encuentros en los que Russo dispuso de su máximo potencia y sería con Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo y Sebastián Villa; Tevez y Soldano o Cardona. El plantel "xeneize" volverá a las practicas este martes desde las 9.30 en Casa Amarilla y luego quedará concentrado en el hotel Intercontinental para el encuentro del miércoles desde las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda.