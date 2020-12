La lista de canciones en honor a Diego Maradona es tan larga como la distancia que existe hoy entre Claudia Villafañe y Matías Morla.

Diego supo despertar admiración en todo el mundo y por ello diversos artistas de todos los géneros musicales decidieron homenajearlo. Todos hemos escuchado más de una vez el tema de Andrés Calamaro llamado justamente “Maradona”, o el de “La Mano de Dios” cantado por Rodrigo Bueno. Y también el “Maradona Blues” de Charly García, “La vida tómbola” de Manu Chao, el “Capitán Pelusa” de Los Cafres y el pegadizo “Maradó” de Los Piojos.

Lo que seguramente no saben los consecuentes lectores de Peligro de Wolf es que existió un compositor de mediana trayectoria que supo expresar con un par de canciones toda su admiración hacia el mayor astro del fútbol mundial.

Estamos hablando del cantautor de tango y bolero Juan Carlos Viteltoné, autor de “Con Diego aprendí”.

Debe decirse que Viteltoné nunca cantó en público, por razones de buen gusto. Su trayectoria como compositor, sin embargo, fue buena, aunque tampoco trascendió demasiado. Tal vez algunos lo recuerden por sus tangos, caracterizados por pintar la vida moderna de la sociedad argentina de este siglo. Son ejemplo de ello los temas: “Cargame la SUBE”, “Alma de emoticón”, “La insoportable levedad del Led 42 full HD”, “Trapito, cuidame el Toyota” y “Me afanaron hasta la crema antiage”.

Cuando Viteltoné quiso incursionar en el bolero, le fue mal. Se presentó en el Festival “No me rompan los boleros 2009” con un repertorio que fue abucheado con total éxito. Por momentos era bueno y original. Pero la parte que era buena no era original. Y la parte que era original no resultaba buena. Sin embargo, rescatamos el bolero “Con Diego aprendí”, dedicado a Maradona que estuvo inspirado en la canción “Contigo aprendí”, de Armando Manzanero. Le quisimos pedir autorización al Maestro Viteltoné para publicar la aludida canción, pero como lo desalojaron de la pensión en donde vivía, no pudimos dar con él. La publicamos igual, total, nunca se va a avivar. Ahí va:

Con Diego aprendí

que existen nuevas y mejores emociones.

Con Diego aprendí

que con su magia podíamos salir campeones.

Aprendí

que en esta vida siempre hay que ir por la revancha,

la dignidad y la pelota no se manchan,

a ser dichoso yo con Diego lo aprendí.

Con Diego aprendí

que él sea Dios no es ninguna idea absurda.

Con Diego aprendí

que al país emocionó él con su zurda.

Aprendí

que ante el poder el más humilde nunca arruga,

nunca dejés que se te escape la tortuga.

Con Maradona la Argentina fue feliz.

Y con Diego aprendí

que a su lado Pelé era un aprendiz.