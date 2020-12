El COE resolverá el sábado nuevas medidas para las fiestas

En una reunión a la que convocó a la prensa para realizar un balance del año de gestión, Matías Posadas evaluó positivamente lo realizado por el gobierno de Gustavo Sáenz, negó que la respuesta a los reclamos se resuelvan con represión como indicaron organismos de Derechos Humanos y referentes políticos y auguró una mejora en la economía a partir de la reapertura pospandemia.

En su balance, consideró que los sorprendió “como a todo el mundo” la pandemia, por lo que hubo que adaptar el funcionamiento “y gran parte de las medidas estuvieron cruzadas por esta situación que impactó en materia educativa, productiva, económica y sanitaria”. Pero evaluó como positivo el trabajo realizado sobre todo en cuanto a las medidas de contención del virus “y garantizar la atención de los salteños”.

Recordó que el sistema de Salud venía de años de desinversión “y tuvimos que salir a hacer una fuerte inversión con compra de ambulancias, respiradores, acondicionar y ampliar Hospitales”, algo que también evaluó como positivo “porque el sistema salió fortalecido”. Destacó en ese sentido la llegada del presidente del COE, Francisco Aguilar, “quien pudo tomar decisiones para ordenar la emergencia en el momento más complicado”.

También rescató que Salta y los salteños pudieron manejar muy bien la cuarentena con muy pocos momentos de cierre total, en donde se habilitó el turismo interno un par de veces y hoy “vivimos casi en una normalidad en casi todas las actividades” aunque con cuidados y protocolos.

El funcionario aceptó que no tienen muy estudiado el porqué de la alta mortalidad que se vivió en la provincia a raíz del coronavirus, pero se animó a inferir que podría estar ligado a la cantidad de testeos que se podían hacer, “ahora hemos aumentado con el Plan Detectar y el Detectar Plus”.

En cuanto a los pendientes del 2020, indicó que para el año que viene intentarán avanzar en el Plan de gestión “que tiene que ver con la generación de empleo genuino” apoyado en las principales actividades que tiene la provincia como lo son el turismo y seguir potenciando la minería y las políticas agrícolas y comerciales. “La impronta del gobernador Sáenz es gestionar recursos y conseguir obras, algo que se consiguió con Nación en este año tan particular”, añadió.

Subrayó que en términos políticos “hubo una muy buena relación” gracias a la apertura del gobierno nacional y la gestión de Gustavo Sáenz “para conseguir obras para los salteños”.

Aseguró que en el próximo año se avanzará definitivamente con la Reforma Constitucional “que fue una de las principales propuestas de la campaña y que tiene gran consenso en la población”. En ese marco, se establecerá la Reforma Política en cuanto a los sistemas de votación, elección y los mandatos, así como “cuestiones de la autonomía municipal, de la integración del Poder Legislativo y de la Auditoría General de la Provincia”.

Con respecto a la aparición nuevamente de temas preocupantes para la provincia como la desnutrición, la desocupación o la falta de agua en las comunidades del norte, aseveró que son problemas que por ahí la pandemia los ocultó porque concentró la atención “pero seguían” e incluso algunos, como el desempleo “se agravaron”.

Indicó que por eso se prorrogó la Emergencia Socio Sanitaria en todo el norte y confirmó que la provincia sostuvo el trabajo durante todo el año, “esperemos que esa contención permanente se vea reflejada en mayor posibilidad de atención”. “Esta es una situación de décadas de postergación de nuestro norte provincial y de nuestros pueblos originarios, lo importante es comenzar paulatinamente a mejorarlo”, expresó, y se ilusionó con que a partir de los nuevos pozos de agua, la mejora sanitaria y la contención social en el territorio, bajen los índices y los riesgos de muerte por desnutrición.

Rescató la creación del Plan Mi Lote como una herramienta para comenzar a solucionar el problema de habitacional y de tierras que es considerado crítico en el territorio, “es una política que trasciende el año de gestión y está pensada a futuro”, explicó, y anunció que en los próximos días se comenzarán a sortear alrededor de 1200 lotes en una primera etapa.

Nuevas medidas a partir del 20

Posadas adelantó que el sábado el Comité Operativo de Emergencia (COE) se reunirá, ya que hasta el domingo 20 están vigentes las medidas del Decreto Nacional. Allí posiblemente se decida extender los horarios del comercio para las fiestas. Y también analizarán la posibilidad de estirar al menos una hora la gastronomía, es decir, permitir abrir bares y confiterías hasta las 3 de la mañana.

Por último llamó a la población a tomar conciencia de que tiene mucho más impacto el cuidado personal y la prudencia “que las prohibiciones que se puedan hacer desde el gobierno” para evitar un rebrote, “en estas fiestas hay que compartir con la familia lo que se pueda compartir, pero no son tiempos de eventos sociales masivos y acumulación de personas”.

Represión

El secretario General de la Gobernación no desconoció que hubo casos de represión y abusos de la policía provincial como en las tomas de terrenos o en los cortes de ruta en Salvador Mazza por la falta de agua, pero también destacó que hubo “muchísimos acuerdos y mediaciones como en las tomas de zona sur”.

“Sí hemos dado un mensaje a los usurpadores, que es que la única forma de poder participar en el sorteo de lotes es no estar usurpando”, aclaró. Pero afirmó que el gobierno no debe “ante una situación de presión como la toma de tierras, generar negociaciones” a no ser por vía de la Justicia y el Ministerio Público Fiscal.

Presupuesto 2021

Para Posadas este presupuesto plasma un crecimiento importante con respecto al anterior, “crece más la inversión en Salud y en Seguridad”, a la vez que baja el impacto que tiene el empleo público, “se empieza a corregir esa curva ascendente que tenían los presupuesto en donde gran parte se lo llevaban los salarios”.

Detalló que el presupuesto 2019 no llegaba al 4% en inversión de obra pública, mientras que para el año que viene esperan que, sumando el presupuesto y los convenios firmados con nación, superar el 20% en esa materia.

El funcionario explicó que el impacto de los Fondos coparticipables que recibirá la provincia será del 75% del presupuesto, mejorando los índices anteriores, mientras que el restante 25% son de tributos provinciales.

Elecciones

El funcionario consideró que en este contexto sanitario sería positivo que las elecciones se mantengan desdobladas y no se unifiquen, “si hacemos un mismo día una elección con dos sistemas diferentes, con la demora y la confusión que eso genera, entiendo que la acumulación de personas, con la demora que va a generar, implicará mayor riesgo”. Sin embargo no arriesgó fecha para lo que serían las provinciales.

Pero a su vez argumentó que en términos políticos también es positivo para que la gente tenga su momento para definir su voto en función de la realidad de la provincia y la nación por separado. Y si bien no defendió al voto electrónico, dijo que hay que seguir analizando la Boleta Única papel, ya que hay distintos sistemas como el de Córdoba o Santa Fé, “y nadie nos dijo cuánto sale la boleta única y si es más barato” que el que se maneja en Salta. Por último, sostuvo que implementar un nuevo sistema implica “por lo menos un año de preparación y capacitación”.

Pero a la hora de definir candidaturas aseguró que “sería imprudente, siempre vamos proyectando pero hay que ser responsables". Con respecto a la relación que mantiene el gobernador con el presidente Alberto Fernández, no descartó alguna línea de confluencia “porque el Justicialismo es parte del gobierno nacional y del provincial, así que tranquilamente se puede avanzar en una lista en conjunto con nación”.