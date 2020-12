"Lo que dijo CFK es lo que dice el Presidente siempre"

Santiago Cafiero: "Alberto y Cristina van a seguir, los funcionarios estamos de paso"

"Si hay funcionarios que no sirven, que busquen otro camino", rescató el Jefe de Gabinete la frase elegida por CFK para resaltar que no se puede gobernar con miedo al establishment económico, mediático y judicial. "No tienen creatividad para atacarnos, siempre vuelven a si Alberto tomó el te con Cristina", aseguró.