Llega a Salta la primera feria cooperativa del trabajador autogestionado

Los habitantes de la ciudad de Salta podrán ir al encuentro de la primera feria cooperativa y del trabajador autogestionado que se realizará hoy desde las 10 en la Plaza Gurruchaga 8San Juan y 10 de Octubre). La iniciativa surge para dar visibilidad a los productores locales de alimentos que sostienen el modelo cooperativo.

Lorena Carbelli, productora de lácteos y parte del Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionados de la República Argentina (Gestara), dijo que se trata de la primera feria que apunta al "mercado social", cuyo sentido es el cooperativismo entre los productores. Y es también un espacio que da la posibilidad de lograr un acercamiento directo con el consumidor.

"Es ese mercado que se contruye día a día donde los productores además forman un vínculo de solidaridad y confianza que perdura en el tiempo", afirmó.

La "lógica" del mercado social es tener productos a precios justos y acordado entre ellos y así, evitar a los "intermediadores" y "formadores de precios". De esta manera, buscan también defender la economía local y lograr que cada familia puedan acceder a alimentos sanos y seguros.

"Desde Gestara siempre estamos impulsando el modelo cooperativo que tiene las bases de la solidaridad y el trabajo en equipo y que nos permite redistribuir las ganancias de una forma justa", señaló la productora. En la feria habrá artesanías, lácteos, frutas, verduras, especias, legumbres, huevos y masas regionales. Uno de los anhelos es poder sumar en un futuro cercano el mercado de la carne.

El contexto de la pandemia hizo estragos en los productores locales, Carbelli lo describió como "un año duro" para todos los trabajadores. Por eso, consideró que la iniciativa permite "afrontar esta contingenica".

Desde su emprendimiento familiar y "como mujeres emprendedoras decidimos no ser una carga para el sistema de seguridad social y por eso salimos a la lucha", expresó la productora oriunda de la localidad de General Güemes.

La feria, que se iniciará a las 10 y se extenderá hasta las 18, también homenajeará a Mario Cafiero, quien falleció en septiembre pasado tras una larga enfermedad. En la gestión de Alberto Fernández, Cafiero era el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

"Será el evento que cerrará el año y en una fecha que es tan fuerte para los argentinos", señaló Carbelli en referencia a la masacre del 19 y 20 de diciembre de 2001, donde hubo 39 muertos tras la rebelión popular que logró la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa.

Asociativismo familiar

La marca de Carbelli, Quesillos Güemes, nació hace 25 años por iniciativa de su madre, Carmen. Siguieron el negocio Miriam, Micaela y la propia Lorena, que convirtieron al emprendimiento en el principal sostén de sus familias, "y manejado 100% por mujeres". "Es asociativo y familiar", contó, agregando que la producción también se debió a la falta de empleo formal que existía en ese entonces.

Toda su elaboración está enfocada a los quesos, quesillos y manteca. En un principio era un trabajo que tenía que ver con la gastronomía local y apuntaba tanto a la propia comunidad de la ciudad como a los turistas. Sin embargo, a causa de la crisis sanitaria y económica que afloró con la pandemia, la familia Carbelli decidió "darle un viraje".

Ante la imposibilidad de salir a vender, optaron por "producir con mayor intensidad la manteca y ubicarla entre los productores locales", dado que es uno de los productos más usados en recetas y mesas familiares. Además, porque la venta "segura" de quesos y quesillos, se daba en la Quebrada de Humahuaca y sus alrededores por la visita constante de turistas.

En su localidad pudieron establecer el contacto con artesanos, como fue el caso de Mujeres emprendedoras, quienes "se convirtieron en nuestras principales clientas" porque se dedican a la elaboración de productos de pastelería. "Así fuimos tratando de llevar el producto a otros lugares", añadió.

Carbelli dijo que todo ese proceso lo pudieron llevar adelante porque producen durante todo el año, "lo hacemos de una forma constante y no en una época en particular". "Hoy hicimos del queso y la manteca un modo de vida", expresó. No obstante, la producción diaria, porque "la vaca da leche todo el año", llevó a que en un momento tenga una sobreproducción.

Recientemente se unieron a Gestara porque vieron la necesidad de ubicar el producto en el mercado y además, "entendemos que este organismo nos ha permitido una alianza estratégica por la cual decidimos formar parte", señaló. Un proyecto futuro de la familia Carbelli es lograr la conformación de una cooperativa.