El presupuesto provincial y su críptico mensaje de optimismo para 2021

En el presupuesto que se está aprobando el Gobierno de la provincia asigna 780 millones al proceso electoral, el que con toda seguridad saldrá aún más.



Eso es lo que nos costará la estrategia del oficialismo de no unificar la elección provincial con la nacional, y no reemplazar la boleta única electrónica por la boleta única de papel.

Aunque pueda haber quien se indigne, el dispendio de la Administración trae buenas noticias si se es un ciudadano atento.

Por una parte, se ve que la avanzada ciencia provincial tiene certezas de que el siguiente será un año epidemiológicamente seguro, pues prefiere que la totalidad del electorado concurra dos veces en lugar de una a hacer filas a las escuelas. Es cierto que al mismo tiempo el gobierno suspendió las PASO por motivos sanitarios, pero esta aparente contradicción no obedecería a un supuesto maquiavelismo, como algunos creen en su ignorancia, sino a la existencia de evidencia sobre la mayor contagiosidad de las elecciones cuando éstas son internas.

Otra conclusión que se saca del dato, es que el gobierno prevé estar sobrado de recursos. Una administración que no lo estuviera, jamás haría una elección de 10 millones de dólares, pudiendo ahorrarlos.

Entonces, lo que pudiera parecer un error más, de los tantos que un gobierno en particular comete, en realidad está, si lo miramos bien, repleto de esperanza para el 2021: el ala científica del gobierno de Salta sabe que hacer dos elecciones en Salta será seguro para la población, y sus economistas avizoran una economía provincial inédita que hará sencillo resolver la dramática situación de gran parte de nuestro pueblo.

El mensaje escondido en la ley de presupuesto es de reprimido optimismo para el año nuevo. Si no lo explicitan nuestros prudentes gobernantes, es seguramente para no relajar el celo sanitario del gobierno todo (aunque algunos no evitan denotar su entusiasmo mediante selfies legislativas, en cuyos semblantes ya se adivina el próspero periodo que vislumbran para el pueblo salteño).

Descifrado ésto, podemos los salteños entrar al temido 2021 con la tranquilidad de que avanzamos sobre seguro, y que nuestros navegantes están mirando mar limpio y calmo en el horizonte.

Felicidades a todes.