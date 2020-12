Peter Jackson presentó "Get Back", nuevo documental de The Beatles

Peter Jackson compartió un nuevo clip de adelanto de su documental sobre The Beatles. El creador de la monumental versión cinematográfica de El señor de los anillos dirige The Beatles: Get Back, que presenta imágenes de la banda en el proceso de trabajo de su album final, Let It Be, lanzado en 1970.

Como adelanto de la película que se lanzará el 27 de agosto de 2021, este lunes el director, la cuenta oficial de The Beatles y la de Paul McCartney difundieron un primer clip del film. En el video, Jackson explica que recientemente retomó el trabajo de edición, luego de que la pandemia retrasara los planes originales. El realizador trabajó con 56 horas de material hasta ahora inédito, con el adelanto mostrando escenas íntimas de la banda en el estudio.

La película intenta ante todo cambiar la narrativa habitual, que señala que el disco fue producido en un momento en el que los integrantes del grupo tenían una pésima relación: el director editó el material con la intención de mostrar la camaradería que aún existía entre ellos, y de hecho el clip abunda en escenas en las que McCartney, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y su entorno profesional y familiar muestran un ánimo muy diferente al que impera en el documental Let It Be, de Michael Lindsay-Hogg.