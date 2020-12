Nene atropellado en Flores: "Fue una seguidilla criminal"

Los abogados de la familia del nene de 4 años que murió atropellado en el barrio porteño de Flores aseguraron que "la prioridad es encontrar al conductor" del vehículo y calificaron el hecho como una "seguidilla criminal", mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó que el joven nunca tuvo licencia de conducir en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

El siniestro ocurrió el jueves pasado cerca de las 23 cuando el Volkswagen color blanco "cruzó un semáforo en rojo" y atropelló y mató a Isaac, de 4 años, y dejó gravemente herida a su mamá, cuando cruzaban la avenida Directorio, a la altura de San Pedrito, en el barrio porteño de Flores.

Desde la Justicia porteña se emitió un pedido de búsqueda de Ricardo Emanuel Papadopulos, de 21 años, de quien se sospecha que manejaba el Volkswagen Golf GTI blanco. El sábado se había entregado su padre y propietario del vehículo, Rubén Ariel Papadopulos, de 44 años, pero los investigadores sospechan que no era él quien conducía.

"La prioridad hoy por hoy es poder ubicar a este muchacho. Que traten de ubicarlo lo antes posible porque está prófugo. Hay un pedido de búsqueda por parte del juzgado. Se lo está buscando intensamente pero estamos en presencia de una situación difícil porque la familia Papadopulos tiene un poderío económico bastante grande y el temor principal es que se haya escapado del país o que esté escondido en un domicilio de los tantos que pueden llegar a tener", dijo Gabriel Becker, abogado de la querella, en una movilización junto con Madres del Dolor en la esquina donde murió el niño.

"Hemos presentado el pedido ante La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 55 el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 62, a los fines de colaborar con la investigación, tratando de que este hecho se esclarezca y haya justicia", indicó. El abogado comentó que "hoy por la tarde va a ser indagado Rubén Papadopulos, a pesar de que todos los indicios apuntan a que el hijo fue quien produjo la muerte de Isaac".

Becker afirmó que "todavía no se pudo identificar al acompañante" que iba en el auto y aclaró que "es importante que esta persona pueda ser hallada para brindar declaración testimonial".

En tanto, la ANSV confirmó que el joven se presentó en la sede Roca --donde la Ciudad otorga las licencias de conducir-- en 2017 cuando tenía 18 años para realizar el trámite. Sin embargo, “en el examen psicológico se encuentran indicios contrarios para la aptitud para manejar, por lo que no se le otorga la licencia hasta presentar un estudio psicodiagnóstico para profundizar su situación”, agregó Seguidad Vial.

En enero 2018, presentó el estudio de psicodiagnóstico de una entidad privada --Clínica Alvear--, "que determina no tener signos psicopatológicos de relevancia, por lo cual el área psicológica, evaluando el estudio presentado y los indicios encontrados originalmente, define otorgar la licencia por solo 1 año con control”, continuó. Papdopulos “supera las siguientes etapas psicofísicas pero no se presenta a rendir el examen teórico y no obtiene la licencia”, precisó la agencia. Además, “no volvió a rendir los exámenes y por ende nunca obtuvo una licencia para conducir en CABA”, concluyó en su informe la Seguridad Vial.

Por su parte, Vivian Perrone, titular de Madres del Dolor, manifestó que "acompañamos a la familia en el dolor, sé lo que estará pasando el padre en este momento".