¿Quién es PabloT?

Detrás de cada una de las contribuciones, hay una historia. Mes a mes, queremos darle espacio a las voces más activas de la comunidad de Página/12. En esta entrega entrevistamos a PabloT, socio desde abril de 2018.

Mini bio: Nací y me crié en Quilmes, ciudad en la que aún resido, hincha de Argentino de Quilmes, primer club criollo del fútbol argentino, fundado por unos jóvenes quilmeños que no fueron admitidos en el Quilmes Athletic Club, por no pertenecer a familias inglesas.

Me recibí de Técnico Mecánico en la ENET N.º 1, que lleva el nombre del padre YPF, el Gral. Enrique Mosconi. Cuatro días después de mi egreso, asumió la presidencia del país Don Raúl Alfonsín, después de la dictadura cívico militar que azotó el país durante 7 años, llevándose entre los 30.000 a una amiga de la familia y que nos arrastró a la catástrofe que fue la Guerra de Malvinas, habiendo destruido un modelo de desarrollo que aún nos cuesta recuperar.

Más adelante, abandoné mis estudios de ingeniería para formar mi familia, desde 1989 trabajé en forma independiente en el área de la informática, atravesando las crisis de hiperinflación de 1989 y 1991, la época de la fantasía del 1 a 1, la estrepitosa caída del 2001. A partir de 2003, pude ver como, un presidente al que no había votado, comenzaba a hacer esas cosas que yo siempre creí que el país necesitaba, terminaba con la impunidad de los genocidas, le pagaba al FMI para que ya no tuviera injerencia en las decisiones económicas y se unía con los principales líderes de Sudamérica para impulsar la unión de nuestros pueblos.

En el ínterin, como socio de una cooperativa de auto construcción, accedí a mi vivienda propia, junto con otros 400 socios con los que compartíamos largas horas trabajando en la obra, y que luego serían mis vecinos, realmente una experiencia inolvidable.

Hace pocos años, tomé la decisión de acceder a la formación pedagógica, para cumplir con el deseo que siempre había tenido de ejercer la docencia, gracias a lo cual puedo disfrutar el placer de dar clases en escuelas técnicas. Trabajé en el equipo del Plan Conectar Igualdad en la Provincia de Buenos Aires y aún sigo ligado a las acciones de acompañamiento de introducción de las TIC en el aula.

Mis intereses: Son muy variados, destacándose diversas ramas de la tecnología, Historia y Política nacional e internacional. Disfruto de aprender permanentemente.

Mi historia con el diario: Empezó allá por 1988, leyéndolo en el tren o el colectivo camino a mi trabajo, desde Quilmes hasta el barrio de Congreso. Luego, hubo un intervalo de algunos años en los cuales me alejé por dedicarle el poco tiempo que disponía para la lectura, a libros y publicaciones técnicas.

Volví a leerlo a diario a partir de la aparición de las primeras versiones online, ya que me permitía leerlo aún mientras trabajaba y cuando surgió la propuesta de sumarme con un pequeño aporte monetario, no lo dudé un momento, ya que creo que la batalla contra el poder concentrado es cultural y los medios alternativos necesitan el aporte de quienes creemos que hay otra mirada y que los medios concentrados, siempre estarán del lado de los poderosos, porque son parte de ellos.

Hoy por hoy, hay dos columnistas cuyas colaboraciones nunca me pierdo, Mario Wainfeld y Alfredo Zaiat, en el caso de este último, lo sigo en la radio en su programa Cheque en Blanco desde hace muchos años y tuve la oportunidad de asistir a una charla que dio, en octubre de 2019, en el marco de las charlas para [email protected] de Página/12, una linda experiencia de la que destaco el fluido intercambio que se dio entre los participantes y Zaiat.

De los comentarios de lectores, me gustan y me enriquecen los debates que se dan y me divierten algunos personajes muy populares que algunos sospechamos que son trolls; fuera de broma, creo que sería una buena idea leer un día la presentación de alguno de ellos en esta sección.

Si tuviera que mencionar alguna sugerencia para el diario y, más puntualmente, para la comunidad de [email protected], me parece interesante, como ya lo planteó otro lector antes, la posibilidad de poder interactuar directamente con otrxs [email protected], quizás a través de un foro o de algún grupo de afinidad.

Bien, como verán, la brevedad no es lo mío, así que quiero disculparme por lo extenso de esta presentación y saludo a todos los que formamos esta comunidad, ante la llegada del fin de este año tan atípico y agradezco a Página/12 la oportunidad que nos brinda, no solo de informarnos desde “la otra mirada”, sino también de debatir libremente.