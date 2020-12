Un puñado de canciones combinadas y precisas

Cada disco de Aguas Tónicas insume el tiempo que merece. Años. ¿Por qué no? Sin apuro, sin pausa. Con la música que late en una trayectoria que supera los 15 años y alcanza su quinto disco de estudio con Disco Gris (Remedio Casero Discos, 2020). “A este disco llegamos después de muchas idas y vueltas, como nos sucede con todos los discos. Nos lleva un tiempo armar la propuesta, si bien éste no es un disco tan largo. Son 7 temas, dura 25 minutos, pero nos llevó como cuatro o cinco años de masticar una idea”, refiere Jorge Capriotti a Rosario/12.

Guitarrista de Aguas Tónicas, Capriotti integra la actual formación junto a Mariano Conti (voz y guitarras), Damián Coco (batería) y Esteban Manino (bajo). Y agrega: “Me parece también que tiene que ver --y esto es algo de lo que me hago cargo personalmente-- con que uno tiene menos tiempo para el divague. Al mismo tiempo, si hay algo que nos gusta en la música es divagar. Algo de la esencia de la psicodelia tiene que ver con eso. Pero nos fue pasando de ir transformando ese divague en algo un poco más efectivo, para que todo eso pudiera suceder en menos de 4 minutos”.

--Al escuchar el disco, se nota que son canciones precisas.

--Se trató de lograr cierta precisión, de ir puliendo un poco lo que uno va tocando y lo que quiere decir la canción para que sea precisa. También tiene que ver no sólo con ejecutar un instrumento sino con la elección de los arreglos, con las letras mismas, y con el concepto que permite un disco; esto es algo que nos sirve pero también hace que uno piense en cómo hacer un disco a estas alturas, cuando hay microconceptos, en donde se sacan un simple o dos temas. ¿Cuál es el sentido de sacar un disco? Para nosotros tiene que ver con un conjunto de canciones que combinaban bien entre sí, y que no se escapaban estéticamente hacia mil lugares sino sólo hacia algunos. Fuimos llegando también con cambios de integrantes, y en el medio de algunas cuestiones más del orden de lo estético. Ése proceso fue hacer el disco.

--Ustedes vienen del disco, lo lógico es que continúen esa tradición.

--Me cuesta pensarme por fuera del disco, venimos de esa generación. Tenemos que hacer un ejercicio para no querer hacerlo. Para la banda, los discos son como los mundiales, porque entre disco y disco algunos cambiamos de pareja, de guitarra, de baterista, pasan una serie de cosas. Son hitos. Así como uno piensa la etapa de la vida entre mundiales de fútbol, los discos funcionan de igual manera para nosotros.

El título es Disco Gris y la connotación refiere de una manera tonal e implícita, que dialoga con las canciones mientras entreteje su concepto. En este sentido, el músico explica que “uno tiene que pensar cada tanto en cómo mostrarse. En principio se trata siempre de una seguidilla que surge al componer canciones, en las cuales uno elige algo y deja pasar otras cosas. La tapa y el nombre de las canciones ayudaron a encontrar el concepto. En este sentido, las fotos de (Hiram) Calógero nos ayudaron mucho, junto con las letras. De alguna manera, la música se termina de completar con algo visual, y a nosotros eso fue algo que nos sirvió para encontrar un cierre estético”.

--Hay algo tal vez agridulce en las canciones, de luces diferentes cada una.

--Percibo también eso, si bien es una pregunta que respondería mejor Maru (Mariano Conti), cuya sensibilidad no sé si es atípica pero para mí es necesaria en el rock, en su contraste con otro tipo de letras, de otra impronta. En estas canciones hay algo de lo agridulce, de la liberación de algo que se escapa y al mismo tiempo tiene una mirada un poco nostálgica. Me parece que va por ahí. Y tiene los grises. Todos esos capítulos que son las canciones son distintos grises. Hay que ir escuchándolo al disco para que vayan apareciendo las diferencias entre las canciones, hay que tomarse un tiempo. Agregar un poco más de blanco o de negro en las canciones tuvo que ver con las vivencias de cada uno. Este disco reúne momentos particulares de nosotros y eso hizo que el color se tuviera que ir creando. El blanco y negro del gris tuvo que ver con cómo nos encontró a cada uno en distintos momentos. A la vez, para nosotros el antídoto de las cuestiones personales tiene que ver con el proceso de crear de manera conjunta. Componemos en la sala y colectivamente, y así vamos creando ese color, si bien luego cada uno va arreglando su parte. Después, lo que es muy necesario es el humor, somos un grupo de gente que todavía se junta a hacer y hablar de música, a reírnos y compartir. No se trata de ser solemnes; a pesar de que el nombre sea Disco Gris, no es algo bajón, y estaba bueno escaparle a eso. Por otro lado, lo gris no deja de ser también lo que nos rodea. Hay algo un poco luminoso y agridulce, así fue como fuimos llegando al disco durante el proceso.