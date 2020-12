George R. R. Martin: "Si hay justicia, Gambito de Dama debería ganar varios premios"

George R. R. Martin, autor de la saga Game of Thrones, escribió un largo post en su blog en el que celebra a Gambito de Dama, el éxito más grande de Netflix en 2020. En el sitio Not a Blog, el escritor describió el modo en que se volvió fan de la serie, mientras buscaba un nuevo entretenimiento "en lo profundo del invierno". Tras explicar que la producción protagonizada por Anya Taylor-Joy es una adaptación de la novela del mismo nombre publicada por Walter Tevis en 1983, Martin la definió como "una adaptación muy fiel de una gran novela... bellamente escrita, actuada y dirigida." Y asegura: "Si hay alguna justicia, debería ganar varios premios."

"También resuena en mí de una manera muy potente", continúa el autor. "Conozco ese mundo. El ajedrez fue una gran parte de mi vida en la primaria, en la secundaria y especialmente en los años posteriores, a comienzos de los '70. Gambito de dama me trajo de vuelta todo eso de manera muy vívida."

El escritor reveló que al igual que la protagonista, la huérfana Beth Harmon, aprendió ajedrez cuando era joven y se convirtió en capitán del equipo de su escuela primaria, y fundador y presidente del club de ajedrez de su secundaria. "Los primeros dos grandes amores de mi vida fueron mujeres que conocí en el club de ajedrez (pero eso es una historia para otro momento)", agregó.

Martin se convirtió en experto jugador de ajedrez "por un corto tiempo" antes de caer en el ranking, y en un momento consideró dedicarse al ajedrez al terminar la universidad. Para alivio de los fans, finalmente se dedicó a la escritura. De todos modos, aún después de haber dejado de jugar, el ajedrez siguió siendo una parte importante de su vida; Martin dirigió torneos en varios distritos mientras trataba de establecerse como escritor.

En una entrevista de 2014 con The Independent, Martin reveló cómo el triunfo del gran maestro Bobby Fischer en el campeonato mundial de 1972 frente a Boris Spassky lo llevó indirectamente a Game of Thrones, porque la demanda de torneos de ajedrez significó que tuviera un ingreso fijo mientras escribía. "La importancia del ajedrez para mí fue más como director de torneos que como jugador", dijo. "Cuando tenía unos veinte años escribía, y vendí un par de cuentos cortos. Mi gran sueño era ser escritor a tiempo completo, ganarme la vida con mis ficciones, pero no conseguía suficiente dinero como para pagar el alquiler y el teléfono, con lo que tuve que mantener un trabajo fijo."

"La mayoría de los escritores que tienen un trabajo fijo lo hacen cinco días a la semana,y les queda el fin de semana para escribir", continuó Martin. "Los torneos de ajedrez eran todos en fin de semana, con lo que tenía que trabajar sábado y domingo, y me quedaban cinco días para escribir. El ajedrez generó suficiente dinero para pagar mis cuentas."

En su posteo, el autor señala que "mis memorias de aquel momento cumbre en el ajedrez se han difuminado, pero Gambito de Dama las trajo de nuevo. Es una serie excelente en varios aspectos, pero quedé especialmente impresionado por el modo en que los productores y directores supieron reflejar el ajedrez. La mayoría de las cosas que ves de ajedrez en películas y series es basura. Jugadores supuestamente expertos cometen errores elementales, las piezas en el tablero están en posiciones imposibles, un juego está evidentemente terminado y nadie se declara vencido, y así. Aquí no."

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.