Para la CAME las ventas cayeron un 10%, en Salta fueron más optimistas

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), informó que las ventas minoristas para navidad cayeron un 10,1% frente a la misma fecha del año pasado, sin embargo, para la Cámara de Comercio de Salta las ventas de noviembre y diciembre fueron un éxito gracias a medidas puntuales como el Black Friday, y el Diciembre a Toda Fiesta, acompañadas de incentivos para el consumo como el Ahora 12.

La CAME, puso principal énfasis en criminalizar el comercio ilegal, que habría perjudicado la venta de artículos como indumentaria, calzados, bijouterie, joyería, ropa deportiva o jugueterías en las principales ciudades del país. Sin embargo, para Daniel Betzel, si bien los “manteros” interfieren en el trabajo del comercio, las ventas superaron sus expectativas, y aunque reconoció que aún no pudieron estimar el número para compararlo con el nacional, no cree haber tenido una caída del 10%, y agregó que viniendo de un año de pandemia y crisis económica, la cantidad de gente que circuló por el centro y paseos comerciales renuevan esperanzas.

La medición realizada por la Confederación de la Mediana empresa se realizó entre el 19 y 24 de diciembre hasta las 17 horas en 1.500 comercios pequeños y medianos del país. Aunque la misma entidad reconoció que este año las ventas se iniciaron el 18 de diciembre debido a las precauciones que tomaron muchas familias de no ir en los momentos de mayor circulación de gente en las calles. Y que el jueves 24 se pudo ver hasta última hora gran cantidad de público buscando regalos.

Autoridades de la Cámara local, también pusieron en dudas el dato relevado por la CAME, debido a que “no se puede dejar de relevar el mismo 24 cuando las ventas siguieron todo el fin de semana”, le confesaron a este medio.

El informe argumentó que la caída se sostuvo por el comercio informal, las reuniones menos numerosas y la falta de ingresos en los hogares, “según los últimos datos del INDEC, el ingreso per cápita familiar esta 13% abajo del año pasado, a precios constantes”, añadió el documento.

También agregaron como un factor en la caída de las ventas que el 51% de los negocios sufrió algún tipo de faltante y señalaron que, si hubieran tenido más mercadería, podrían haber vendido más. Por último, indicaron que las restricciones en el ingreso a los negocios generaron largas colas en algunos locales, lo que hizo desistir a mucha gente de realizar sus compras.

El rubro más vendido fue el de alimentos y bebidas, aunque según el estudio, la variación promedio anual cayó un 5,3%. En Juguetes y rodados la caída fue de 9,8% con respecto a la navidad 2019. La venta de electrodomésticos y artículos electrónicos retrocedió un 12,8%. Y el más golpeado fue el sector de joyería y relojerías con una baja promedio de 23% anual.

El integrante del Centro Empresario de Tartagal, José Butcovich, coincidió con Betzel en cuanto a que la caída no fue tan grande al menos en Salta, pero se mostró cauto a la espera de los números finales que confió los tendrán en las próximas horas.

La referenta de Comerciantes Unidos, un nuevo espacio que representa a algunos dueños de negocios que pedían volver a abrir durante el Aislamiento Social Obligatorio, Carol Ramos, coincidió con los datos que relevó CAME al considerar que “los manteros nos perjudicaron muchísimo y se le fue de las manos el control al gobierno”.

Aunque reconoció que se movió más que otras veces y fue el mes con más ventas, “está muy caro mantener un negocio y necesitamos trabajar al 100%, no al 30 o 40% y subsistir”, expresó.

Relevamiento de locales

La CAME también emitió por estos días un relevamiento de locales cerrados en todo el país tras la pandemia, ese número llegó a los 90.700 comercios cerrados, lo que representa el 15,6% del total según la entidad nacional.

Las cifras surgen de un estudio realizado entre el 1 y el 18 de diciembre en 39 ciudades de las 23 provincias del país y CABA, y ubican a Salta con apenas un 3,6% de cierres en las calles y sin datos en galerías.

Otra vez, desde la Cámara de Comercio local pusieron en dudas esos datos, y le confesaron a este medio que aunque compartieron las estadísticas que releva la entidad provincial, no coincidían en la metodología que implementó la CAME a nivel nacional, “Jujuy y Tucumán no lo realizaron nunca, y recorrieron apenas dos cuadras céntricas”, revelaron.

El último estudio realizado por la Cámara presidida por Daniel Betzel data del mes de octubre, cuando Salta comenzaba a salir de su segunda etapa de Aislamiento. En ese momento, la Cámara relevó un 16% de locales cerrados, ubicándose un 5% arriba de la media anual. “Es bajo con respecto a otras provincias del NOA como Tucumán o Santiago del Estero, que tuvieron que cerrar mucho más tiempo y con mayor restricción horaria”, le dijo en ese momento el referente empresarial a Salta/12.

Según el relevamiento periódico que realiza esa Cámara desde hace seis años, la variación entre septiembre del 2019 (444 locales comerciales vacíos) y octubre del 2020 (634) fue de 5 puntos. Pasó del 11 al 16% “número que de a poco tiende a estabilizarse y llegará a los números habituales”, afirmó Betzel. El estudio salteño, mide la cantidad de locales cerrados en 72 manzanas del centro y en los shoppings.