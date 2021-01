Coronavirus: Londres cerrará todas las escuelas primarias 

El Reino Unido cerrará durante dos semanas todas las escuelas de educación primaria de la capital, Londres, con el objetivo de contener la expansión del coronavirus en la región.



El Gobierno accedió a las demandas de 10 áreas de Londres donde no estaban previstos los cierres, informó el diario británico The Guardian, que aclaró que el principal sindicato de docentes pidió que se cerraran los colegios de todo el país tras cuatro días seguidos con más de 50 mil contagios diarios.



"Lo que es correcto para Londres, lo es para todo el país", opinó la secretaria general del Sindicato Nacional de Educación (NEU), Mary Bous.



Para el NEU, todas las escuelas primarias y secundarias deberían permanecer cerradas durante dos semanas más después de las vacaciones escolares de fin de año.



En tanto, los directores de escuela iniciaron acciones legales para obligar a los ministros a revelar datos detrás de la decisión de reabrir algunas escuelas el lunes, según la cadena británica BBC.



La Asociación Nacional de Directores de Maestros (NAHT, en inglés) pidió que todas las escuelas trasladen el aprendizaje a los hogares durante un "período breve y determinado para la mayoría de los niños".



Además, dijo que emitirán una guía para los directores de escuela recomendando que no tomen medidas contra el personal que se niegue a regresar al trabajo por sentirse inseguro. El laborismo acusó al gobierno de "crear caos" para los padres.



El viernes, el secretario de Educación, Gavin Williamson, anunció que todas las primarias de Londres permanecerían cerradas el lunes, revirtiendo la decisión de mantener cerradas solo las escuelas en ciertos distritos.



Dijo que los cierres eran un último recurso ante una situación de rápido movimiento.



Según el presidente del Royal College of Physicians, el profesor Andrew Goddard, la nueva variante altamente infecciosa del coronavirus se está extendiendo por todo el país a gran velocidad: "Todos los hospitales que no tuvieron las grandes presiones que se sintieron en el sureste, en Londres y en el sur de Gales deberían esperar que se les presente".



Williamson dijo a mediados de diciembre que todos los alumnos de las escuelas primarias en Inglaterra regresarían en enero, mientras que el regreso de las escuelas secundarias y universidades sería gradual para darles tiempo para establecer programas de pruebas masivas.



Pero el miércoles, la Secretaría de Educación retrasó el inicio del curso para todas las escuelas secundarias, así como para algunas escuelas primarias en las que el coronavirus está golpeando más fuerte.



Dos días después, tras la presión de las autoridades locales, amplió los cierres de escuelas primarias a todo Londres.



Significa que más de un millón de alumnos de la escuela primaria ahora aprenderán desde casa durante al menos las dos primeras semanas del trimestre.



Los alumnos más vulnerables y los hijos de trabajadores esenciales continuarán asistiendo a la escuela, dijo el Gobierno, y agregó que la atención de la primera infancia y las escuelas especiales permanecerán abiertas.