De Ginóbili a Malone, la lluvia de elogios para la actuación de Campazzo

La actuación de Facundo Campazzo ante Minnesota Timberwolves, con 15 puntos, cinco triples, tres robos, dos asistencias y un tapón en 21 minutos en el campo, despertó una ola de elogios, desde sus ex compañeros en la Selección Argentina a su entrenador en Denver, Michael Malone, pasando por las estrellas de su actual equipo, Nikola Jokic y Jamal Murray.

"¡Cuarta tripleta de Facu Campazzo! ¡Excelente! Necesitaba un partido así. ¡Lo grité fuerte!", publicó Emanuel Ginóbili en su cuenta de Twitter cuando promediaba el último cuarto y los lanzamientos del base comenzaban a sentenciar un partido que había sido muy parejo hasta el inicio del último parcial. "¡¡Quinto!! ¡15 puntitos para el pequeño gigante!", añadió el bahiense, que completó sus elegios con un "lindo" y una foto de su ex compañero mientras era entrevistado como la figura de la cancha.





Andrés Nocioni, que compartió equipo con Campazzo en la Selección y en el Real Madrid, también dejó en claro que confiaba en las condiciones del base argentino. "Había que tener paciencia. Nunca es sencilla la adaptación. Incluso todavía falta. Pero qué hermoso ver cómo Facu es capaz de hacerlo. Y esto no es nada comparado con lo que puede llegar a hacer con más confianza de los compañeros", escribió el "Chapu", que vaticinó un futuro incluso mejor si el ex armador de Peñarol mejora un aspecto de su juego. "Es clave que Facu sea sólido con el tiro a pie firme. Si se vuelve definitivamente efectivo en ese rubro, ya habrá dado un enorme salto para su tiempo en cancha", explicó Nocioni.





Si sus ex compañeros celebraron la actuación de Campazzo, el entrenador Malone también lo festejó. "Sabíamos que Facu iba a aparecer y explotar. Jugó en el más alto nivel en los Juegos Olímpicos, Mundiales, Euroliga. Fue genial verlo, pero más impresionante que la tarea de Facu, fue lo felices que estaban sus compañeros en el vestuario por él", remarcó el técnico, que en la rueda de prensa porterior al encuentro fue claro sobre la situación que está atravesando el argentino, jugando pocos minutos desde que llegó a la NBA.

"Esta fue la mejor versión que podemos imaginar de Campazzo. Sé que para él es frustrante no jugar, sabiendo la habilidad que tiene y de lo que es capaz. Esta fue su noche. No sólo fueron los cinco triples, sino también su defensa. Muchos no lo saben, pero es un gran defensor sobre la pelota, es una peste, se mete en los rivales, tiene manos activas, saca faltas ofensivas... Por eso amo a Facu Campazzo, porque juega en los dos costados. Hoy fue una gran noche para él y fue una parte importante para nuestra victoria", completó Malone, que se despidió de la conferencia de prensa con un "adiós amigos" en castellano.







"Hizo un gran trabajo", lo calificó Jamal Murray, la gran figura de la victoria de Denver, con 36 puntos convertidos. "Se mostró muy activo en defensa, leyó las líneas de pase, nos salvó en transición, anotó algunos triples e hizo pases... es bueno verlo finalmente encontrar su ritmo. Le llevó un tiempo, pero es bueno ver un partido en el que entiende que debe estar en ciertos sectores y puede jugar más", remarcó el canadiense, que dio una mirada de los se puede venir a partir de este encuentro: "No jugamos mucho juntos, así que haber podido jugar así significa mucho, especialmente para lo que viene".





Para Nikola Jokic, la otra estrella del plantel de Denver, no fue sorpresivo lo ocurrido con el argentino. "Es un buen jugador. Personalmente se lo que puede hacer. En ese último cuarto tuvo mucha energía, defensivamente estaba presionando a cancha completa... se lo que puede hacer, así que no estoy sorprendido", expresó el serbio, que lo había sufrido en los cuartos de final del Mundial de China. "Anotó muchos triples, lo encontramos y tiró con confianza. Está trabajando en su tiro cada día, no me sorprende", completó Jokic, que volvió a brillar con su cuarto triple-doble en seis partidos, con 19 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias.

La mejora en el tiro es uno de los factores que puede darle minutos en la cancha, mientras deba relegar la conducción del equipo a Murray y Monte Morris, los hombres en los que confía Malone. En ese sentido, el propio Campazzo reconoció que de potenciar su porcentaje en los lanzamientos lejanos. "Trabajo mucho con los asistentes. Sé que para estar acá tengo que mejorar mi tiro de tres y si estoy solo, tengo que intentarlo", explicó el cordobés, que dejó en claro que el partido ante Minnesota le marca el camino para lo que viene. "No me quiero relajar ahora. Quiero intentar ayudar a mis compañeros y al equipo en todos los minutos que tenga, adentro de la cancha o aplaudiendo a mis compañeros cuando esté en el banco", expresó el argentino, que el martes a las 23 tendrá una nueva oportunidad cuando los Nuggets reciban a Minnesota.