Lucio Alfiz, trabajo y compromiso con la memoria y la verdad

Lamentablemente, querido Lucio, te fuiste. En estos tiempos las despedidas deben ser distantes y por lo mismo, suelen ser más dolorosas que otras despedidas. Por suerte podemos expresar aquí nuestro inmenso cariño y el reconocimiento inalterable de las Madres.



Se cumplían 25 años del golpe. Las Madres de Línea Fundadora no podían seguir funcionando en un altillo: dos años antes del aniversario habíamos armado una Comisión para comprarles una Casa, organizando recitales que culminarían con un Recital apoteótico en un Estadio, en las vísperas del 24. Ésa era la idea, y era el 2001… El trabajo militante fue muy arduo porque no aceptábamos ningún tipo de contribución partidaria. Más de un político, a modo personal, ofreció poner plata y no lo permitimos. Así es que todo fue a pulmón. “A las Madres la casa se las compra el pueblo”. Los recitales chicos los armamos en la Comisión. Pero para el Mega Recital necesitábamos un profesional. Y vos conseguiste con tu experiencia empresarial como organizador de eventos y representante de artistas gestionar, sin cobrar un sólo peso, después de arduos meses de trabajo, llevar a cabo el Mega Recital en el Estadio de Ferro. Fue el broche de oro de la Campaña, y fue el espaldarazo final para terminar de recaudar los fondos y adquirir la Casa. Pero además y sobre todo, aquel Mega Evento que organizamos desde la Comisión y vos gestionaste con tu profesionalismo, fue el acto político más importante para recordar los 25 años del golpe, que culminó al día siguiente con la Gran Marcha a Plaza de Mayo. Ambos logros -el económico y el político- estuvieron estrechamente ligados a tu compromiso. Pusiste a disposición a todo tu equipo, a tu hijo, Martín, a tus colaboradores, todos trabajando incansablemente, día a día, codo a codo, junto a nosotros, los integrantes de la Comisión, y a compañeros como Quique Pesoa, Leda Berlusconi, Liliana Daunes, entre otros.

Aquella noche del 23 de marzo de 2001, en medio de una lluvia impiadosa que duró cuatro días y no dio descanso, acompañados por 30.00 personas empapadas -30.000, ese número emblemático- ayudados por todos los colaboradores de las Madres, por la gente de tu empresa y por vos mismo, calados de agua hasta los huesos, pudimos ver el sueño hecho realidad.

Qué mejor forma de cerrar este homenaje con las consignas que reprodujiste en miles de carteles enormes, los días previos, en las calles de Buenos Aires.

A 25 años del golpe

30.000 razones nos convocan

Por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Cantemos junto a Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, Jaime Ross, Víctor Heredia.

¡Hasta siempre, Lucio Alfiz!

* Comisión Pro Casa Madres Línea Fundadora: Taty Almeida, Manuel Franco, Virginia Franco, Marisa Sadi, María Morelli, Sandra Moresco, y Jorge Morresi, siempre presente.