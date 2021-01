Anunciaron un paro de bancos parcial para este jueves y viernes

La Asociación Bancaria anunció esta semana un paro de actividades en las sucursales del BBVA y Santander para los días jueves 7 y viernes 8 de enero, entre las 11 y las 13. La medida de fuerza, explicó el sindicato, se realizará en rechazo al "ajuste que se manifiesta en el cierre de sucursales y en presiones para la reducción de los planteles de trabajadores".

En un comunicado firmado por el Secretario General, Sergio Palazzo, la asociación apuntó contra las "entidades extranjeras", a quienes --aseguró-- "no les importa nada". "No importa que estemos atravesando la tragedia de la pandemia y que esta rebrota. No importa la mala distribución de las sucursales bancarias que nos llevó a una situación crítica en abril de 2020. No importa limitar los servicios bancarios a la sociedad", señaló el escrito.

Por el contrario, denunció el gremio, las entidades bancarias han militado "desembozadamente, constituyéndose incluso en comité electoral en algún caso, las políticas del Gobierno de Macri, que nos llevaron a un desastre económico y social, luego acrecentado por el impacto del covid-19".

Actualmente, explicó la Asociación Bancaria para justificar la medida de fuerza, estas empresas "están ejecutando un ajuste que se manifiesta en el cierre de sucursales y en presiones para la reducción de los planteles de trabajadores, mientras exigen una mayor 'productividad' imponiendo incluso la extensión de la jornada laboral".

A su vez, el sindicato remarcó que "hace tiempo es una realidad que los servicios financieros, caros por cierto, no llegan a toda la población" y que no toda la población puede tener acceso a los mismos de manera integral a través de las plataformas virtuales.

"Es cierto que millones de argentinos necesitan de asistencia personal para acceder a los servicios que prestan los bancos. La evidente falta de responsabilidad social, es además uno de los motivos por los que desde siempre reclamamos una reforma de las regulaciones", agregó el comunicado en el mismo sentido.



Por esos motivos, puntualizaron los bancarios, se realizarán "jornadas de protesta" en las sucursales de estas dos empresas "durante las últimas dos horas de atención al público". Actualmente, el gremio también discute el problema salarial y ya ha pedido formalmente la reapertura de las paritarias del sector ante un contexto inflacionario.