 Papelitos 

–Y ponele que haya un poquito de viento, ¿Viste los pedazos de papel de diario que la gente tiró al principio, para recibir al equipo? Si hay un poco de viento los papeles se levantan, se mueven un poco, giran en el aire, se vuelven a posar…

Eduardo Sacheri

¿Papelito me escuchás? Soy yo, tu amigo, volando al lado tuyo. Ya sé que somos miles, pero yo estoy acá, casi pegadito a vos. ¿Te diste cuenta adónde vinimos a parar? Papelito ¿mirá si alguna vez nos hubiéramos imaginado todo esto? Estar en medio de tanta locura, de tanto delirio, de tanta pasión comprimida estallando en un mismo momento, generando esta alegría que llega hasta lo más profundo de los corazones. ¿Quién te iba a decir que este sería nuestro futuro? Quién te iba a decir cuando éramos una rama, o un tronco y estábamos quietos, en silencio y aburridos en el medio del bosque, y nos despertábamos con el trino de los pájaros que hacían nido en nuestras copas, o cuando las hormigas se trepaban por nosotros para alcanzar las hojas tiernas. ¿Por qué maravilloso designio del destino nos habrá tocado estar acá, ahora?

Pensar que los otros a lo mejor se hayan convertido en una mesa o en una cama y, quizá, duren cuatro generaciones, o un ataúd y deban estar cien años dentro de un nicho sin ver jamás la luz del sol. En cambio a nosotros nos tocó esto, lo efímero, lo pasajero, lo breve. ¿Sabés que pienso? Nosotros sí que tuvimos suerte al nacer. Mucha suerte. Estos son los momentos en que uno se da cuenta de que pertenece al pequeño grupito de privilegiados que el destino alcanza a rozar con una varita mágica. Aquellos elegidos que en el breve paso por el mundo les toca vivir ese segundo fascinante que justifica el haber pisado este planeta.

Sí, todo eso pienso, mientras vuelo sin rumbo, planeando como una pluma alada que se desplaza hacia el pasto sin apuro. Todo eso pienso mientras estoy flotando libremente en esta tarde de domingo, bajo este cielo celeste de pureza y moviéndonos al compás del viento, que se desplaza con la mansedumbre que tienen las cosas infinitas que hace millones de años habitan el planeta. Y acá nomás, pegaditos a nosotros, a nuestro lado, esta fiesta, este delirio, toda esta gente cantando. ¿Decime si no te dan ganas de llorar? De alegría, pero llorar. Hoy nos toca estar de este color pero no importa, podríamos ser azules, o rojos, o blancos, o amarillos, o la combinación que se te ocurra. ¿Qué importa de qué color estemos vestidos? Nosotros estamos acá, formando parte de este maravilloso mundo, oliendo a césped fresco, en medio de toda esta belleza, chocándonos con miles de globos coloridos que se elevan sobre nosotros buscando el cielo, estamos acá escuchando el estruendo de los cohetes, estamos acá mirando el despliegue de miles de banderas y viendo destrozarse las gargantas. Por favor papelito, no me mires, tengo un poco de vergüenza porque estoy llorando una lágrima gruesa.

¿Alcanzáste a escucharlos? ¿Cuántos serán? ¿Cuarenta mil, cincuenta mil? ¿Los viste? Todos saltando, al compás, se abrazaban, la vista puesta hacia el mismo lugar. ¿Los viste mirando hacia aquel rincón, allá, cerca del banderín del córner, donde empieza la platea? Hay como una puerta grande ahí. Los fotógrafos se amontonaron delante de esa puerta. Parecía que estaba por ocurrir algo que no había pasado nunca antes. Algo nuevo que iba a cambiar al mundo para siempre, como si estuvieran por chocarse dos placas de la tierra dando lugar al nacimiento de una cordillera. ¿Los escuchaste? mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo

¿Te detuviste a mirarles los ojos a la gente, alcanzaste a comprender que vamos a quedar para siempre en la retina de un chico, que estuvo esperando este momento con la misma ilusión que el día de nochebuena cuando le dijeron que iba a aparecer Papá Noel con una bolsa de juguetes? Y siguieron… Esta campaña volveremos a estar contigo, te alentareeemos de corazón, esta es la hinchada que te quiere ver campeón. ¿No fue como cuando la humanidad vio al hombre pisar la luna? No te dieron ganas de cantar a vos también, de entrar a la cancha, agarrar la pelota y salir gambeteando hasta quedar tirado en el piso, de salir corriendo y abrazar a tu mejor amigo, o de buscar a la primera novia y besarla en la boca hasta dejarla sin aliento?

Decime si a vos no se te puso la piel de gallina y sentiste la respiración estrangularse acá en la garganta, y el corazón acelerarse latiendo al ritmo de este desenfreno, y pensaste que no le faltaba mucho para que reviente. Pero no te importó nada. Si esta es la última imagen que nos quedó en la retina, ya no hay nada que pueda importarle a uno. Qué palabras existen que puedan describir ese instante supremo. Decime vos si la encontraste porque a mí no se me ocurre ninguna.

Después esos cuarenta mil enamorados siguieron cantando su idilio incondicional, pero ya no pude escuchar más nada, porque apenas aparecieron ellos, cuando se asomó el primero con su camiseta impecable devolviendo con un brillo inusitado los rayos del sol, ahí nos tiraron con todas las fuerzas para que brillemos en esta tarde de domingo y me dejé contagiar de toda esta euforia, de toda esta magia, y volé, volé, volé, cargado con la melancolía del hombre que alcanza a conocer al amor, volé como debe volar el alma de un romántico escuchando compases de música clásica, volé sin rumbo, dejándome llevar por la brisa, pero inmensamente feliz, sin importarme nada que dentro un rato nadie se acuerde de nosotros, o que si llegamos a molestar al arquero, llamen a un ayudante y haga que nos saquen sin piedad con una aspiradora

¡Qué importa que este día el viento nos amontone en algún rincón y mañana nos junten con una pala ,y nos quemen o nos metan en una bolsa de basura y vayamos a parar a un basural junto con un montón de cáscaras de naranja, huesos de pollo y pañales sucios! ¡Qué importa lo que hagan con nosotros mañana! Papelito, con esto que acaban de ver mis ojos, solamente con esto, papelito, me alcanza y me sobra para justificar mi paso por este mundo. Porque estos dos minutos representaron la eternidad y para mí tienen el valor sublime de toda una vida.