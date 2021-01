El Kily ya aterrizó en San Juan

La final de la fase Complementación se juega el sábado a la noche en San Juan y Central se prepara con el deseo de ser finalista. Su clasificación se conocerá mañana, con el partido pendiente de Defensa y Justicia ante Aldosivi, pero en Arroyo Seco el técnico Cristian González toma nota frente al pizarrón junto al médico del plantel y busca el once titular. Es que los infectados por coronavirus no podrán jugar y el último en sumarse al aislamiento obligatorio fue Rodrigo Villagra, producto de un nuevo brote en la delegación canaya. Emiliano Vecchio será titular, a pesar de no estar en plenitud física, pero no hay muchas posibilidades para la vuelta de Alan Marinelli, el goleador del equipo.

La intención de Cristian González de postergar la final de la fase Complementación no prosperó. El planteo ni siquiera se llegó a formalizar ante la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de terminar la temporada el fin de semana, sin excepción. Quedará pendiente el partido entre el ganador de la fase Complementación y el perdedor de la final por el título, que animarán Boca y Banfield, para darle descanso a los jugadores dado dicho encuentro pone en juego solo la clasificación a Copa Sudamericana 2022. Los jugadores tendrán una semana de vacaciones y retomarán los entrenamientos dado que el 12 febrero comenzará la nueva temporada.

Central jugará el sábado la final ante Vélez en San Juan a las 22.10 si Defensa y Justicia mañana no le gana a Aldosivi por seis goles de diferencia. El equipo canaya entrena con la ilusión firme de jugar la final, al punto que el Kily está preocupado por la evolución que presentan los jugadores aislados por coronavirus. Siguen en cuarentena Marinelli, Joaquín Laso, Diego Zabala, Joel López Pissano y Villagra. En ninguno de estos casos hay expectativas de que obtengan un hisopado negativo mañana. Pero Marinelli y Laso serán testeados nuevamente, a una semana que se les detectase Covid-19, por pedido del entrenador.

Hasta ahora, los recuperados con alta médica son Jonathan Bottineli y Luca Martínez Dupuy, quienes dieron positivo los primeros días del año, luego de pasar juntos las fiestas de fin de año. Ambos están a disposición del entrenador desde ayer en Arroyo Seco y tienen chances de jugar de titular la final.

El plantel de Central no ha mantenido con responsabilidad los cuidados sanitarios con el inicio de la competencia. En la delegación ya hubo dos brotes de contagios y la mayoría de los jugadores ya se infectaron de Covid-19. El segundo brote aparece días antes de jugar el equipo una final.

Vecchio está en duda por una lesión en el tobillo izquierdo. Aunque sería titular en San Juan. No estará en plenitud física pero jugaría ante Vélez, luego de disputar 15 minutos el pasado sábado ante Lanús. Por lo cual el Kily no solo no tendrá el equipo ideal sino que recién el viernes por la mañana, cuando se conozcan los resultados de los hisopados de mañana, tendrá alguna precisión del equipo que podría disponer ante Vélez. La final de la fase Complementación será dirigida por Patricio Loustau, comenzará a las 22.10 y será televisada por TNT Sports y Fox Premium. La delegación canaya se trasladará a la región de cuyo por vía área el viernes, aunque la agenda se confirmará mañana, una vez que se oficialice la clasificación de Central -o no- a la final como líder del Grupo A.