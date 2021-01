Martínez de Giorgi quiere ver la causa por la desaparición de Damián Stefanini

El juez Marcelo Martínez de Giorgi decidió pedirle a la justicia de San Isidro copia certificada de la causa en la que se investiga la desaparición del financista Damián Stefanini. En la cuenta oculta del fiscal en Nueva York figura un depósito hecho por Stefanini de 150.000 dólares. La lógica indica que Nisman le dió el dinero en efectivo en la Argentina y Stefanini fugó los fondos a la cuenta no declarada en el Merrill Lynch.

Pero lo más grave es que Stefanini está desaparecido desde el 17 de octubre de 2014. Ese día manejó su Audi hacia Tigre, el auto fue encontrado al mediodía, pero el financista nunca más apareció. Resulta impactante que esa causa la investiga la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ex pareja de Nisman. Y más impactante todavía es que fue Arroyo Salgado la que denunció la cuenta oculta de Nisman en Nueva York. La magistrada se presentó ante la fiscal Viviana Fein y sostuvo que Nisman tenía aquella fortuna no declarada y que había que investigar si esa no fue la razón --según ella-- por la que lo mataron.