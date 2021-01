El actor de "Mi pobre angelito" quiere borrar a Trump de la película

El actor Macaulay Culkin se sumó a las críticas a Donald Trump y manifestó en Twitter que, llegado el caso, no vería con malos ojos que se elimine la escena que ambos compartieron en Mi Pobre Angelito 2, en 1992.

Lo hizo al responder un tuit en el que una persona sugería una petición para reemplazar la figura de Trump por la de Culkin adulto. El actor respondió con un escueto: "Vendido", a modo de aprobación. Esas cuatro letras se viralizaron en la red social, en momentos en que Twitter, Facebook e Instagram, entre otras redes, denegaron acceso a Trump a sus plataformas.

Mi Pobre Angelito fue un éxito de taquilla en 1990 y dio pie a una secuela dos años más tarde. En ella, Culkin ya no se queda solo en su casa, sino que debe sobrevivir sin su familia en Nueva York. Llega por sus medios al Plaza Hotel y se dirige al lobby. No conoce el camino y le pregunta a un mayor dónde queda el lobby. El adulto que le responde no es otro que el empresario de bienes raíces, que 24 años más tarde se convertiría en presidente de la primera potencia mundial.

El Plaza Hotel había sido comprado por Trump en 1988. Pagó casi 400 millones de dólares y lo vendió en 1992, el año de su cameo con Culkin. La escena en cuestión se convirtió en pionera en materia de la política de cancelación que vive el magnate en sus últimos días en la Casa Blanca.

Mucho antes que las redes sociales decidieran darlo de baja por sus incitaciones, tras los incidentes del 6 de enero pasado, la televisión canadiense había cortado esos segundos de Mi Pobre Angelito 2. Fue en diciembre de 2019, cuando en ocasión de Navidad, fecha en que suelen pasarse por televisión las dos películas, se emitió la segunda parte de las aventuras del pequeño Kevin que personificaba Culkin. El presidente incluso culpó al premier Justin Trudeau por esa situación.



El cameo de Trump con Culkin es icónico, pero no fue su única participación delante de cámaras. Se lo ha visto en varias series, como Sex and The City y La Niñera. Queda por saber si, en algún futuro, esas series también eliminarán sus participaciones.