La pregunta es por Toniolli

Desde Santa Fe

En la Casa de Gobierno esperan que Omar Perotti anuncie hoy los cambios en su gabinete. “Es probable, pero el gobernador no lo confirmó”, dijo una fuente de la Casa Gris consultada por Rosario/12. Uno de los enroques es el ascenso del funcionario más cercano al gobernador, Marcos Corach, como ministro de Gestión Pública, mientras que el actual, Rubén Michlig, pasará a otro puesto estratégico: jefe de asesores del Poder Ejecutivo. El segundo enroque es conocido: el ministro de Trabajo Roberto Sukerman asumirá como ministro de Gobierno y en el área lo reemplazará el número dos, Juan Manuel Pusineri, como ministro de Trabajo. Una de las incógnitas es si el concejal de Rosario y secretario general del Partido Justicialista de la provincia Eduardo Toniolli se sumará al gabinete de Perotti. “Está a un paso”, reveló otra fuente que está al tanto de los diálogos. El cargo que el gobernador ofreció a Toniolli es secretario de Gobierno, el segundo en la línea de la cartera política que conducirá Sukerman.

La posibilidad de que Perotti anuncie hoy los cambios trascendió ayer a media tarde. “Escuché algo de que mañana (por hoy) habría anuncios”, dijo uno de los expectantes. Y cuando se le preguntó a otro si era así, contestó: “Es probable, pero el gobernador no lo confirmó”.

Otro de los interrogantes es si el gobernador mantendrá en el gabinete el cargo de vocero. Si así lo decide, uno de los candidatos a ocuparlo es el secretario de Turismo Alejandro Grandinetti, quien ayer dijo que si Perotti se lo pide, él lo aceptará. “Donde el gobernador crea que uno pueda estar, ahí estaremos”, explicó por LT9.

Perotti quiere sumar a Toniolli al gabinete por su trayecto político, su experiencia en la Legislatura --como diputado provincial-- y su militancia en el peronismo, donde pasó de liderar el partido en el departamento Rosario, a integrar la conducción provincial, como secretario general del PJ, en reemplazo del diputado Leandro Busatto.

El gobernador habló con Toniolli, pero éste le dijo que la respuesta no era personal, sino orgánica y debía decidirlo la conducción de su espacio, el Movimiento Evita. Perotti llamó entonces al líder del sector, el ex diputado Gerardo Rico, con quién se entrevistó en su despacho de la Casa Gris. La reunión fue esta semana, durante más de dos horas en las que hablaron de la política santafesina: de la provincia, del gabinete y del peronismo. ¿Cómo trascendió el encuentro? Es que en la Casa de Gobierno, hay corrillos y secretos a voces. “Las paredes hablan”, suelen decir los viejos funcionarios, con cierta ironía.

Desde el Movimiento Evita también creen que Toniolli puede hacer su aporte en el gabinete en la búsqueda del diálogo y la unidad del peronismo. Esta semana, el propio gobernador adelantó que quiere ministros y secretarios con “un perfil político alto. Eso me gusta”, le dijo a una radio de Santa Fe a la que confirmó los tres ministerios en los que habrá cambios: Gestión Pública, Gobierno y Trabajo. “Toniolli va a ser un buen funcionario porque se entiende bien con todos los sectores, busca el consenso, el acuerdo y cuando tiene que decir que no, también dice que no”, lo definió uno de sus compañeros. “Tiene una característica muy particular. Va a trabajar por la unidad del peronismo” y “por renovar los canales de diálogo con la oposición en la Legislatura”, agregó.

En tanto, el secretario de Turismo Alejandro Grandinetti admitió por LT9 que si Perotti le pide ser vocero del gobernador, él aceptará el cargo. “Somos todos colaboradores de un proyecto político que claramente conduce Omar Perotti. En ese sentido cuando nos tocó hacer una tarea similar en el arranque de la pandemia, ni lo pensamos. Donde el gobernador crea que uno pueda estar, ahí estaremos. Cuando no seamos útiles tenemos que dar un paso al costado. Es una regla de la política”, expresó.

Grandinetti tiene “gran respeto y reconocimiento político” por Perotti. “Estaré donde sea útil al equipo de trabajo. Hay que esperar, y si no hay ninguna modificación, estoy muy cómodo” como secretario de Turismo, “con muchas ganas y fuerza. Esto es como en los partidos de fútbol, a lo mejor en el entretiempo hay que hacer algunos ajustes”.

En el Congreso, cuando era diputado nacional del Frente Renovador --recordó-- se desempeñó como vocero del bloque” que entonces presidía el canciller Felipe Solá e integraba el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, entre otros. “Pero no hablé con el gobernador, es una decisión que le corresponde a él y él sabrá los espacios y lugares donde puedo ser útil”, precisó. “Esto es orgánico, no es personal. Vine con una gran aspiración de construir una alternativa. No tengo preferencias personales, donde puedo ser útil, ahí voy a colaborar”, cerró Grandinetti.