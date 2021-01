La guerra está declarada: Tinelli vs. ESPN

La reacción del Presidente de la Liga Profesional de fútbol, Marcelo Tinelli, fue muy fuerte el miércoles por la tarde, cuando en su cuenta de la red social Instragram acusó a la empresa estadounidense Disney y la señal televisiva ESPN de "destruir el fútbol". El empresario dejaba en claro el distanciamiento que hay entre ambos.

La respuesta se dio luego de que el canal de deportes emitiera una entrevista con Ignacio Piatti, ex futbolista de San Lorenzo, quien se despachó con dureza contra el presidente de la entidad, y hasta lo acusó de proteger a los hermanos Romero, quienes suman varios conflictos internos en ese plantel. Piatti fue desafectado del equipo en los últimos días cuando todavía tenía contrato vigente.

Los inconvenientes entre el conductor y la compañía que tiene parte de los derechos -el resto corresponde a TNT- televisivos del fútbol argentino se iniciaron en octubre pasado, cuando la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió rescindir el contrato que mantenían con Fox Sports, cuya controlante es Disney.

"Desde ese momento comenzaron a tenerlo como blanco a Tinelli, fue demasiado obvio todo", le dijo un allegado del directivo a Página/12. La referencia tiene que ver con los cuestionamientos que recibe Tinelli desde la señal, no sólo por las decisiones que toma por la Liga Profesional, sino también con lo que tiene que ver con San Lorenzo. "En el caso de Piatti, fue el jugador el que llamó al canal para salir al aire", comentó la misma persona.

El 2021 se inició con la determinación de que la AFA y The Walt Disney Company Latin America llegaron a un acuerdo, para renovar aquellos derechos del fútbol hasta 2030, a cambio de 45 millones de dólares. Ese nuevo acuerdo fue lo que molestó a la empresa, debido a que tuvo que pagar más dinero del que venía abonando. Además de desembolsar una suma que no estaba pautada, el Gobierno Nacional todavía no aprobó la fusión entre ESPN y Fox Sports, y la demora viene provocando mucho nerviosismo.

Diego Lerner, el presidente de Walt Disney, intentó llegar a un arreglo con el Gobierno ofreciendo que algunos partidos se emitan por la Televisión Pública, pero no prosperó. La compañía se mantiene expectante por lo que pueda ocurrir en los próximo meses, principalmente para definir el destino de algunos de sus productos.

Por el lado de la AFA, una fuente le dijo a este diario que "no hay duda de que lo quieren deteriorar a Tinelli. Se percibe claramente por los comentarios de los principales periodistas, contra la conducción de San Lorenzo. Ellos no soportan la competencia, en relación a que pretenden cambiar de sponsor en AFA". El puesto de Tinelli está avalado por la AFA y por la propia Liga Profesional.

El desenlace de este enfrentamiento no tiene una definición clara. Mientras tanto, los mensajes cruzados entre Tinelli y la empresa estadounidense continuarán a través de los distintos interlocutores.