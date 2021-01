Con el equipo (casi) ideal

Resultados negativos en nuevos hisopados, le permiten a Cristian González recuperar jugadores aislados la semana pasada por coronavirus para jugar mañana la final de la fase Complementación ante Vélez. El Kily incorporó ayer a las prácticas a Joaquín Laso y Alan Marinelli, quienes hoy serán evaluados para ser titulares en el juego que cierra la temporada para los auriazules. La clasificación a la final se dio ayer luego del resultado de Defensa y Justicia ante Aldosivi.

Marinelli y Laso completaron ocho días de aislamiento y se reintegraron ayer a las prácticas. Ambos dieron negativos de Covid-19 una semana después de dar positivos. Con el resultado de ayer pueden formar parte de la delegación que hoy viajará a San Juan para quedar a la espera del partido de mañana a las 22.10 ante Vélez por la final de la fase Complementación de Liga Profesional. Este partido clasifica al ganador a jugar un encuentro, aún sin fecha, con el perdedor de la final por el título entre Boca y Banfield que se jugará el domingo para definir una clasificación a Sudamericana 2022.

Por el brote de coronavirus que apareció en el plantel de Central al iniciar el año, el técnico canaya no dispuso del equipo titular en los últimos partidos. Mañana no será la excepción. Rodrigo Villagra no podrá jugar por dar positivo esta semana de Covid-19. Está aislado y es probable que tampoco pueda jugar la semana que viene por Copa Argentina. Pero el resto de los infectados ya superaron la enfermedad y retomaron los trabajo.

Entre los lesionados, por su parte, el recuperado es Emiliano Vecchio. El volante ofensivo superó un esguince de tobillo y será titular. Por lo cual esta mañana el Kily probará la alineación con Miño; Martínez, Almada, Laso, Blanco; Ojeda, Rinaudo; Vecchio; Ferreyra, Marinelli, Gamba.

Por otra parte, la dirigencia ultimaba detalles ayer con Jorge Broun para lograr la contratación del arquero. Si bien las diferencias entre el club y el jugador eran económicas, Broun quiere volver a Central y se espera un acuerdo para los próximos días. Luego será el turno de esperar la decisión de Marco Ruben, quien de volver a jugar al fútbol de forma profesional lo hará en Central. El ídolo canaya no entrena con el equipo desde el pasado 19 de marzo.