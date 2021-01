Organizaciones sociales marcharon en Jujuy y reclamaron asistencia para comedores y merenderos

Integrantes de merenderos y comedores de Jujuy, agrupados en la Asamblea Trabajo y Dignidad (ATD), marcharon este jueves en la capital provincial para reclamarle al Gobierno provincial que se reconozca a cerca de 20 espacios de esas características que funcionan sin recibir ayuda, y protestaron por la “deficiente” asistencia asitencia que se les otorga.



Pese a lo serio del reclamo, las organizaciones decidieron ponerle color a la protesta y se movilizaron vestidos de reyes magos para visibilizar la ausencia de asistencia en torno a la celebración que los niños esperan cada 6 de enero, fecha en la cual los comedores realizan una tradicional colecta solidaria.



“Salimos a las calles con la consigna de pan y juguete como derecho fundamental”, dijo Noemí Bejarano, referente de la organización ATD, al referirse a la jornada de protesta de la que participaron más de un centenar de organizaciones.



En ese marco, la dirigente denunció la “deficiente” asistencia con la que cuentan los integrantes de estas agrupaciones para brindar atención a cerca de 10.000 chicos, madres y abuelos en más de 70 espacios comunitarios .



Bejarano agregó, en declaraciones a la agencia Télam, que están exigiendo que se los asista con insumos "en la cantidad de necesaria" pero también "en tiempo y forma", ya que se registran demoras con "la excusa de que los proveedores no le hacen llegar la mercadería o hay problemas con el transporte".



La referente se refirió a los espacios que no reciben ningún tipo de asistencia y dijo que la negativa del Gobierno provincial en ese sentido se justifica con "el argumento de que no hay presupuesto".