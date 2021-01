Desafío mortal en Tik Tok

El órgano italiano encargado de la protección de datos personales ordenó bloquear hasta el 15 de febrero el funcionamiento de la red social Tik Tok en los casos en que no pueda ser demostrada "con seguridad" la edad de los usuarios, tras la muerte de una niña de 10 años durante un desafío propuesto por la firma que es investigada por como "instigación al suicidio".



"El garante para la protección de los datos personales dispuso en relación a Tik Tok el bloqueo inmediato del uso de los datos de los usuarios para los que no sea demostrada con seguridad la edad anagráfica", afirmó esta noche en un comunicado el organismo compuesto por miembros del Parlamento que se encarga de la protección de los datos online en Italia.



La decisión del organismo oficial se da un día después de que una niña italiana de 10 años muriera asfixiada en la ciudad de italiana del sur de Palermo, región de Sicilia, mientras realizaba un desafío viral propuesto por la red social TikTok.



Tras la muerte de la niña, la fiscalía de Palermo investiga una supuesta "instigación al suicidio" como causa del fallecimiento.



El juego del que participó la niña que falleció se llama "Blackout challenge" y consiste en que los niños bloqueen la respiración hasta desmayarse y "así experimentan fuertes sensaciones", lo que provoca accidentes cada año, algunos fatales.



Ya en diciembre, el organismo regulador de los datos personales había acusado a Tik Tok de una serie de violaciones como la falta de atención a la protección de menores; la facilidad con la que es posible eludir la prohibición, prevista por la misma plataforma, de registrarse para menores de 13 años; la poca transparencia y claridad en la información que se brinda a los usuarios; y el uso de configuraciones predeterminadas que no respetan la privacidad, informó hoy el organismo.



Antonella, quien participó del llamado "desafío del apagón", se puso un cinturón en el cuello con el objetivo de quedarse sin respirar el mayor tiempo posible, mientras grababa la escena con su móvil, en el baño de su casa familiar, informó la prensa italiana.



La hermana de la niña, de 5 años, descubrió el cuerpo inconsciente y sus padres la llevaron al Hospital Infantil de la localidad de Palermo, pero no logró sobrevivir.



"No sabíamos nada", confesó el padre de la niña al diario La Repubblica. "Sólo sabía que Antonella entraba a TikTok para ver videos. ¿Cómo imaginar esta atrocidad?", dijeron.



La madre y el padre de la niña fallecida dijeron que otra hermana, de 9 años, fue la que les explicó lo sucedido y les dijo: "Antonella estaba jugando al juego de la asfixia".



"¡Que mi hija, mi pequeña Antonella, muera en un juego extremo de TikTok no logro aceptarlo!", agregó Angelo Sicomero, quien junto a la esposa decidió donar los órganos de la niña para que "otros niños puedan vivir gracias a ella".



El celular de la niña fue incautado por los investigadores, quienes deberán determinar si Antonella mantenía contactos con otros participantes y si alguien la invitó a participar en el desafío o estaba haciendo ese video para un amigo o pariente.



Luego de la tragedia, la plataforma fundada en 2016 -que dice contar con 100 millones de usuarios en Europa- emitió un comunicado.



"La seguridad de la comunidad Tik Tok es nuestra máxima prioridad, estamos a disposición de las autoridades competentes para colaborar en toda investigación", señaló el documento.



Conocida la noticia de la muerte de la niña italiana, el especialista argentino en seguridad informática Sebastián Bortnik recomendó trabajar "la pausa" con los niños, niñas y adolescentes frente al uso de la tecnología y reforzar el diálogo con ellos desde los adultos, quienes deben acompañarlos "para educarlos desde la primera infancia".



"Los menores de edad necesitan recibir contención de seguridad en su vida digital, de sus adultos cercanos, familias, docentes, que deben estar atentos de su mundo digital, donde pasan gran parte de su tiempo", indicó a Télam Bortnik, autor del libro Guía para la Crianza en un Mundo Digital.



"Lo que hay que trabajar es cómo llega esa persona a los retos virales", agregó.



Por un lado, según el especialista, hay algo propio de la adolescencia "donde nada de lo que digamos puede atentar contra cierta naturaleza adolescente", porque hay más propensión a la rebeldía o a correr riesgos.



Esa descripción de la adolescencia, continuó, se complementa con otras dos características; una es que las redes crean una falsa sensación de pertenencia "y los retos virales potencian esto", aseguró Bortnik.



Otra cualidad del mundo digital es la velocidad: "Nos movemos con mucha ansiedad y verborragia y no hacemos una pausa para pensar, y la idea de una pausa se construye".



El último factor que potencia los riesgos de retos virales en niños, niñas y adolescentes es la soledad.



"Si un niño va a un club y le pasa algo, seguramente se lo comente a su familia, pero si le pasa algo en el mundo digital, muchas veces, sienten que los adultos no están para acompañarlos y falta ese espacio de consulta", dijo.



Ante lo cual, Bortnik subrayó la necesidad de "generar esta idea de que el adulto está para acompañar y esto también se construye".



Cualquier hecho o sospecha de una acción de grooming, la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a una niña, niño o adolescente a través de un medio digital que permita la interacción entre dos o más personas a través de redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, sitios de chat o juegos en línea, puede ser denunciado a través de la línea gratuita 137, que funciona en todo el país.