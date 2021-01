Efemérides de hoy: qué pasó un 23 de enero    

En las efemérides del 23 de enero sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.

● 1950. Nace Luis Alberto Spinetta. Uno de los músicos populares más grandes e influyentes de la Argentina, su carrera abarcó cuatro décadas desde Almendra, la banda que significó la irrupción de un nuevo lenguaje en el rock. Luego siguieron Pescado Rabioso e Invisible. Entre medio, grabó Artaud, uno de los discos decisivos de la música argentina. En los 80 nació Spinetta Jade y más tarde formaría Spinetta y Los Socios del Desierto. Repasó su trayectoria en un memorable show en la cancha de Vélez. Falleció por un cáncer en 2012. La fecha de su nacimiento se instituyó como Día Nacional del Músico.

● 1958. Una asonada cívico-militar acaba con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. Gobernaba el país desde 1952. Su caída impacta en la política argentina: Rogelio Frigerio negociaba allí en esas horas el acuerdo electoral por el cual Juan Domingo Perón, exiliado en Venezuela, apoyaría la candidatura presidencial de Arturo Frondizi. El líder justicialista continúa su exilio en la República Dominicana, adonde huyó Pérez Jiménez. El pacto Perón-Frondizi se materializó en Ciudad Trujillo, la actual Santo Domingo, capital dominicana.



● 1977. En el Reino Unido se publica Animals, el décimo LP de Pink Floyd. Lanzado después de los exitosos El lado oscuro de la Luna y Wish You Were Here, es un trabajo conceptual que plantea una crítica a los estratos sociales en base a animales, como en Rebelión en la granja de George Orwell. Aquí son cerdos, perros y ovejas. La portada del disco, un cerdo que vuela encima de una usina eléctrica, es una de las más famosas de la historia del rock.

● 1989. Copamiento del cuartel de La Tablada. En las primeras horas, se pensó que podía ser un nuevo alzamiento carapintada, tras la sublevación de diciembre de 1988 en Villa Martelli. Los atacantes no eran militares, sino integrantes de una pequeña fuerza de izquierda, el Movimiento Todos por la Patria. Instigados por Enrique Gorriarán Merlo irrumpieron en el cuartel y se desencadenó un combate que se extendió hasta el día siguiente. Murieron 28 atacantes, 9 militares y 2 policías. Tras la rendición, cuatro miembros del MTP desaparecieron. Los sobrevivientes fueron condenados ese mismo 1989 a diversas penas y recuperaron la libertad años más tarde. En 2019, por una de las desapariciones fue condenado el militar que recuperó el cuartel.

● 1989. Muere uno de los artistas más populares del siglo XX: Salvador Dalí. Nacido en Cataluña en 1904, destacó como exponente del surrealismo. Colaboró con Alfred Hitchcock en la secuencia onírica de la película Cuéntame tu vida, en 1945. Su extensa obra no fue solamente pictórica. También dejó gran cantidad de grabados y esculturas.

● 2014. Se consuma la mayor devaluación del peso desde la salida de la convertibilidad en 2002. El tipo de cambio pasa de 6,91 a 8,01 pesos por dólar, con picos de 8,40. El Banco Central tiene que salir a vender reservas para equilibrar el precio del dólar cerca de los 8 pesos. La devaluación fue del orden del 18 por ciento durante ese mes.

● 2018. A los 103 años muere el poeta chileno Nicanor Parra. Hermano mayor de Violeta Parra, estudió Física y desarrolló una forma muy peculiar de lírica, a la que definió como antipoesía. Galardonado con el Premio Cervantes en 2011, su obra incluye títulos como La cueca larga, Manifiesto, Los profesores, Artefactos, Hojas de Parra y Discursos de sobremesa.