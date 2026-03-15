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El equipo de Coudet recibe a Sarmiento; el de Ubeda visita a Unión
Torneo Apertura: domingo con River en el Monumental y Boca en Santa Fe
Además de los grandes, este domingo juegan Gimnasia-Independiente Rivadavia en La Plata, Belgrano-Talleres en el clásico cordobés y Tigre-Argentinos en Victoria.
15 de marzo de 2026 - 1:33
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Coudet tendrá su estreno como DT de River en el Monumental.
(NICOLAS ABOAF)
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