Murió al caer en la avioneta

Una avioneta en la siesta del sábado en un campo de Pérez y el piloto falleció como consecuencia del impacto. La víctima fue identificada como Francisco Calgaro, ex guitarrista de Dios Salve a la Reina. En el lugar trabajaron apenas producido el siniestro Bomberos Voluntario, Sies, Comando Radioeléctrico y Dirección de Tránsito de Pérez.

Según informó Portal Pérez apenas ocurrió el accidente, los dueños del terreno alertaron a los bomberos de la presencia de una avioneta que se había precipitado al suelo pasadas las 15. Fue a la altura del kilómetro 782 de la ruta 33, a 200 metros de la reconocida "Curva de Muerte", en la localidad vecina a Rosario.

La fiscal en turno Valeria Piazza Iglesias tomó testimonios para dilucidar la mecánica del hecho que al momento se desconoce. En busca de mayores precisiones sobre el hecho la fiscal solicitó el secuestro de la avioneta para realizar pericias, y el cuerpo sea emitido al Instituto Médico Legal de Rosario.

El dueño de la avioneta, que no era quien la conducía, le dijo a los investigadores que se trataba del músico rosarino y lo propio informaron desde su ex banda. Calgaro, de 42 años, fue el guitarrista de Dios Salve a la Reina desde los inicios de la banda hasta 2019. El grupo tributo de la banda británica Queen es uno de los más reconocidos en el mundo. Calgaro fue miembro fundador de la reconocida banda cover nacida en esta ciudad, destacada por su gran imitación por el propio guitarrista Brian May, a quien conocieron en su gira británica en sus comienzos.