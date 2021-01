Luego de 22 penales, Atlético de Rafaela eliminó a Quilmes

Quilmes ganaba y soñaba en grande con llegar a Primera, Atlético de Rafaela dio vuelta la historia en Rosario, pero los del Sur bonaerense igualaron el marcador 2 a 2 y fueron los penales quienes definieron al segundo semifinalista del Reducido por el segundo ascenso: Rafaela venció en la definición por 10 a 9 y se sumó a Estudiantes de Río Cuarto, quien ya perdió ante Sarmiento de Junín, el primer ascendido a la máxima categoría.





Luego de no encontrarle la vuelta en el inicio del juego en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en la ciudad neutral de Rosario, los dirigidos por Facundo Sava fueron efectivos en su primera llegada. Una gran jugada colectiva, de contragolpe, que definió con lujo el experimentado delantero que tiene Quilmes, Mariano Pavone: el ex Estudiantes la bajó de pecho, en plena carrera, y definió con la zurda para anotar la ventaja parcial a los 42 minutos del primer tiempo.

En la segunda parte, sin un dominador claro, Rafaela fue a arrebatarle a Quilmes su alegría momentánea. Y fue otra contra la que empardó el marcador rosarino: a los 13 minutos, una contra feroz de la Crema por izquierda comandada por Claudio Bieler derivó en un centro y en una volea impecable de Ayrton Portillo, que definió en pleno salto y no le dejó nada que hacer al arquero de Quilmes. Tan sólo 20 minutos después, de penal, el propio Bieler le dio la puntada final a la remontada de Rafaela y puso las cosas 2 a 1.

Claro que el sueño de ascender no es poca cosa, y Quilmes no iba a dejarle el boleto a semifinales sin antes intentarlo hasta el final. A seis minutos del final, Jonás Acevedo le dio a los suyos el 2 a 2 esperado, tras una jugada por derecha que la defensa de los dirigidos por Walter Otta no resolvieron bien y derivó en el centro del empate.

En la definición de los doce pasos, hubo suspenso: la serie de cinco tiros quedo empatada por 4 a 4, luego de que Adrián Calello y Rodrigo Castro erraran. En la chance final de Quilmes, Calello volvió a fallar, mientras que en el último de los 22 penales pateados, Claudio Bieler convirtió y le dio a la Crema su pase a semifinales dejando la serie 10 a 9.

Además de Rafaela, la Primera Nacional arrancará este lunes ya con los tres semifinalistas definidos del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional, que se sumarán a Estudiantes de Río Cuarto, que perdió la final por el primer cupo a la máxima categoría con Sarmiento de Junín.



Los duelos por los cuartos de final, todos en cancha neutral, continuarán este domingo con Estudiantes de Buenos Aires frente a Atlanta, en Tigre a las 20.25, y Platense con Deportivo Riestra, en Estudiantes de Caseros a las 22.25, todos los juegos con transmisión de Tyc Sports.