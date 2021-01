Lisandro López continuará su carrera en Atlanta United

Luego de anunciar la semana pasada que no iba a continuar su carrera en Racing, Lisandro López ya tiene nuevo destino: el Atlanta United, equipo que dirige Gabriel Heinze en la Major League Soccer (MLS) norteamericana, anunció este lunes a través de sus redes sociales la contratación del delantero argentino de 37 años.

“Lisandro es un goleador veterano que fortalecerá nuestro ataque. Nos complace sumar a nuestro club a un jugador con su experiencia y sus cualidades”, afirmó el vicepresidente y director deportivo del Atlanta United, Carlos Bocanegra sobre las virtudes que llevaron al club a fijarse en Lisandro. "Aportará liderazgo y una mentalidad ganadora, habiendo logrado varios títulos de Liga y Copa a lo largo de su carrera. Creemos que tendrá una influencia positiva en nuestra plantilla más joven", completó Bocanegra en la página web del club.



Además de ser dirigido por Heinze, López tendrá un vestuario con muchos compatriotas, ya que en el plantel del equipo del estado de Georgia también están sus compatriotas Ezequiel Barco, Marcelino Moreno, Fernando Meza, Franco Escobar y Eric Remedi.

De acuerdo a lo que informó el club estadounidense, el ex goleador e ídolo de Racing llega con el pase en su poder y se podrá sumar al equipo después de que le entreguen la visa laboral. La nueva temporada de la MLS arrancará la primera semana de marzo, mientras que la Liga de Campeones de Concacaf, certamen para el que el Atlanta United está clasificado, se postergó para abril por la pandemia de coronavirus. Igualmente, el 10 de febrero se llevará a cabo el sorteo, por lo que el conjunto de Heinze ya sabrá el rival con el que debutará en el torneo continental.

López anunció la semana pasada su salida de Racing argumentando "un agotamiento físico y sobre todo mental", aunque no había aclarado su destino. "Después de 5 años maravillosos, con momentos espectaculares y otros no tan buenos pero orgulloso, y en un momento donde hay un cansancio y un agotamiento físico y sobre todo mental, he decidido terminar esta etapa en el club", había dicho López durante la conferencia de prensa en la que comunicó su decisión.