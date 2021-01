Lisandro López anunció su salida de Racing

Con 49 goles y dos títulos bajo el brazo durante su segunda etapa en el club, el delantero Lisandro López anunció este martes su salida de Racing debido a "un agotamiento físico y sobre todo mental".

"Después de 5 años maravillosos, con momentos espectaculares y otros no tan buenos pero orgulloso, y en un momento donde hay un cansancio y un agotamiento físico y sobre todo mental, he decidido terminar esta etapa en el club", anunció el experimentado atacante, cercano a cumplir los 38 años, en una conferencia de prensa convocada por el club de Avellaneda.

En cuanto a su próximo destino, Lisandro no dio definiciones: "No puedo decir dónde voy a seguir mi carrera porque no lo tengo cerrado. Sería una falta de respeto estar sentado acá siendo jugador de otro club. Hay conversaciones con clubes de Estados Unidos, como trascendió, pero no hay nada concreto".



"Fueron 5 años donde realmente di todo lo que tenía lo que podía y, bueno, hoy se termina. Estoy acá para anunciarlo y dar las gracias. Siempre fui una persona que se comprometió al cien por ciento, para mi el compromiso fue y es siempre innegociable. Siempre exigí a toda la gente acá, a mis compañeros, el compromiso al cien por cien y siento que hoy no me puedo brindar de esa manera y siento que yo no puedo no estoy en condiciones de exigírselo a nadie tampoco y es por ese motivo que hoy anuncio mi salida del club", se extendió el capitán de Racing, quien regresó a Avellaneda en la temporada 2015/2016 luego de un paso por Internacional de Porto Alegre de Brasil.

En su segunda etapa por Racing, López disputó 142 partidos y marcó 49 goles, destacándose sus 17 tantos en la conquista de la Superliga 2018/19 con Eduardo Coudet como técnico (más tarde levantó también el Trofeo de Campeones). Aquella cifra le valió terminar como goleador del campeonato, algo que ya había logrado en el Torneo Apertura 2004, durante su primer paso por el club que lo formó antes de ser vendido a Porto de Portugal. En total, son 213 encuentros y 75 festejos los que acumuló "El Licha" en la institución, lo que lo convierte en el 15º goleador histórico y el máximo anotador de los últimos 55 años.

Por otra parte, Lisandro se refirió a la cercanía temporal de su decisión con respecto a la ruidosa salida de Diego Milito como secretario técnico del club, luego de un distanciamiento con la dirigencia. "No tiene nada que ver. De hecho es algo que venía conversando con Diego hace tiempo, también con Víctor (Blanco, presidente del club), con algunos compañeros. Para nada tiene que ver con la salida de Diego", explicó el delantero.





"No tengo dudas de que a medida que pase el tiempo Racing va a seguir encontrando a esos jugadores con sentido de pertenencia. Los que hoy triunfan en el exterior van a regresar en algún momento y las alegrías van a continuar", opinó Lisandro, en referencia a que la Academia se quedó en unos pocos días sin sus dos grandes referentes, dentro y fuera de la cancha.



"Para mi no es un día triste porque me voy con mucha tranquilidad, por haber dejado todo, por haber vuelto después de muchos años para cumplir un sueño y me voy feliz, sobre todo orgulloso y agradecido. A los hinchas, más que 'gracias', no se me ocurre nada. Nosotros jugamos para la gente y me pone contento que se queden con los buenos recuerdos", cerró Lisandro, quien no descartó volver a la Academia desde algún otro lugar, aunque no como entrenador.